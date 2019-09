Gió mùa tràn về miền Bắc, vì sao vùng núi rét hại, đồng bằng vẫn nắng hanh?

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 12:16 PM (GMT+7)

Các tỉnh vùng núi phía Bắc đã chạm ngưỡng rét hại về đêm và sáng sớm, trong khi vùng đồng bằng chỉ se lạnh, ngày nắng hanh khó chịu.

Nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc chạm ngưỡng rét hại trong khi đồng bằng vẫn nắng hanh. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 22/9, một đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông năm 2019.

Không khí lạnh đã khiến nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc giảm sâu, có nơi chạm ngưỡng rét hại (dưới 13 độ C) như Sìn Hồ (Lai Châu) 10,1 độ C; Sa Pa 12,8 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 13 độ C… Ban ngày, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên trên 20 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 21-23 độ C, trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Nắng xuất hiện sớm và khá hanh khô, với nhiệt độ cao nhất ngày vẫn trên ngưỡng 30 độ C.

Lý giải về điều trên, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay: “Sở dĩ, vùng núi cao chạm ngưỡng rét hại, vùng đồng bằng vẫn nắng hanh là do không khí lạnh đầu mùa có cường độ yếu, không đủ tác động đến toàn miền Bắc.

Ngoài ra, không khí lạnh thông thường có xu hướng lệch đông, mang hơi ẩm từ biển vào gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ khiến trời lạnh hơn. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh đầu mùa này xuống thẳng nước ta và cường độ không đủ mạnh. Kết hợp với việc độ ẩm xuống thấp khoảng 40-50% khiến trời hanh khô”.

Ông Hải cho biết thêm, từ hôm nay (25/9), không khí lạnh suy yếu dần nên nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực miền Bắc tăng dần.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ cuối tháng 12 đến tháng 2 năm sau là cao điểm các đợt không khí lạnh tràn về.

Các đợt gió mùa tràn về thông thường cứ 5 – 7 ngày lại có một đợt và được bổ sung liên tục nên nhiệt độ sẽ giảm sâu. Miền Bắc xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C) là cuối tháng 12.

Nhận định xa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm nay là năm El Nino (pha nóng) nên nhiệt độ trung bình các tháng chính đông tăng. Dự báo, nhiệt độ tháng 12/2019 cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1-1,5 độ C; tháng 1 và tháng 2/2020 sẽ cao hơn TBNN khoảng 0,5-1 độ C. Với một nền nhiệt độ như vậy, khả năng miền Bắc sẽ có một mùa đông ấm.