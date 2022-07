Khánh thành tượng đài CSGT và PCCC trên phố Hà Nội

Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài lực lượng CSGT và PCCC trong sáng 17/7.

Chương trình lễ khánh thành tượng đài Cảnh sát giao thông (CSGT) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) với tên chính thức “Công an nhân dân vì dân phục vụ” bắt đầu vào 7h sáng 17/7 tại phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Đây là công trình do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội xây dựng với mục đích tôn vinh sự hy sinh vất vả, cống hiến của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đến dự buổi lễ có đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an; ông Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội và đại biểu các Bộ, ban ngành thuộc TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính Trị, Bộ Công an cho biết, công trình tượng đài mang tính biểu tượng, khái quát cao, trang nghiêm, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử truyền thống, có giá trị nghệ thuật. Đây là tác phẩm điêu khắc thể hiện hình tượng chiến sĩ CSGT, chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; là biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh vượt qua khó khăn, gian khổ.

Tượng đài được đặt trên trục phố Trần Nhân Tông vừa đảm bảo tính trang trọng, trang nghiêm vừa gần gũi với người dân thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hoá của cán bộ, chiến sĩ công an.

