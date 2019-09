Khách hàng bị mê hoặc bởi miếng "bánh vẽ" của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 00:30 AM (GMT+7)

Suốt mấy ngày qua, các khách hàng bị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo đã đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh trình báo, cung cấp thông tin tài liệu, chứng liên quan đến vụ án.

Bắt Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba

Ông Nguyễn Văn S. (Sn 1957, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), bức xúc: “Để thực hiện hành vi lừa đảo, Luyện đã đánh vào lòng tham của nhiều người, bằng cách cùng người của mình vẽ ra một viễn cảnh giúp khách hàng giàu lên nhanh chóng. Khách hàng mua đất nền tại các dự án của Alibaba sẽ được chia lại khoản lợi nhuận lớn lên đến 38%/năm. Người khác tham gia cùng mua, thì khoản lợi nhuận của khách hàng sẽ được tăng theo cấp số nhân.

Với cách thức lấy tiền của người mua sau đem trả lợi nhuận cho người mua trước, nên Luyện ngày càng kéo nhiều người tham gia với con số hiện tại lên đến cả nghìn người”.

Đông đảo khách hàng đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba yêu cầu rút vốn sau khi Luyện bị bắt

“Tôi là khách hàng thân thuộc của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, và được Luyện trực tiếp mời xuất hiện thường xuyên tại các chương trình, dự án do công ty tổ chức nhằm tăng niềm tin cho các khách hàng đến mua sau. Ban đầu, tôi đầu tư hơn 100 nền với hàng tỷ đồng. Sau khi biết mình bị lừa, tôi rút dần và còn khoảng 8 nền với số tiền gần 3 tỷ đồng. Khách hàng bị lừa nhiều còn do có niềm tin vào mối quan hệ rộng trong xã hội của Luyện.

Nhìn vào tủ trưng bày, khách hàng thấy quà lưu niệm, kỷ vật của lãnh đạo cấp trung ương tặng Luyện. Ngoài ra, Luyện còn “đạo đức” với khách hàng mà không đặt mình ở vị trí một Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba như, dẫn xe vào cổng công ty cho khách, bưng đồ ăn sáng, nước uống…khiến ai cũng ngợi khen về cách sống đạo đức này”, ông S, nhấn mạnh.

Hai anh em Luyện-Lĩnh tại thời điểm bị bắt

Còn anh Trần Văn C. (ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bày tỏ vui mừng. Anh C, cho biết: “Tôi may mắn khi đã kịp đòi lại tiền trước khi công ty bị cơ quan chức năng điều tra, phong tỏa tài khoản. Sau khi mua mua dự án bánh vẽ của công ty này, tôi mới biết mình bị lừa. Tôi dính bẫy vì sự quan tâm ân cần của các nhân viên bán hàng đã được Luyện đào tạo. Sáng nào, tôi cũng nhận được một lời chúc ngày mới an lành và hỏi thăm về ăn uống, ức khỏe và gia đình. Sau đó, là những lời thạm gia dự án này nọ của công ty để lấy lãi suất cao. Tôi đến công ty thì được dẫn xe, mời mọc ăn sáng, uống nước…trò chuyện thân mật như những người thân trong gia đình”.

Anh C. nói: “Nghe tư vấn có thể mua đất với giá rẻ, tôi rất thích. Họ hứa hẹn sẽ có sổ đỏ, thủ tục pháp lý đầy đủ. Do vậy, tôi cùng em ruột đã đầu tư 700 triệu vào một dự án đất nền ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhân viên bán hàng công ty này hứa là sau 12 tháng sẽ có sổ đỏ, nhưng chờ hoài vẫn không thấy hồi âm. Nóng ruột, tôi đã đến công ty hỏi. Họ không nói giật tiền của mình nhưng cứ hứa hẹn để kéo dài thời gian. Cứ mỗi lần tôi hỏi, nhân viên luôn trấn an như, anh cứ để đó, chắc chắn sẽ có lời hơn lãi suất của ngân hàng nhiều mà. Cứ như vậy mà họ hẹn đến mấy lần. Sau đó, nhận thấy tình hình không ổn, thời gian kéo dài hơn 1 năm mà sổ đỏ vẫn không có, đất sở hữu lại ở xa. Tôi quyết tâm đến công ty để lấy lại tiền vào tháng 12/2018. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ trao đổi, công ty Alibaba mới chịu hoàn trả tiền gốc”.

Theo anh Nguyễn Hồng Điệp, người chuyên mua bán bất động sản, phân tích: Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba chỉ là đơn vị phân phối, ăn hoa hồng từ chủ đất. Tuy nhiên, họ lại sẵn sàng trả lợi nhuận lên đến 45%/15 tháng để nhằm lôi kéo khách hàng.

Hiện nay, tiền hoa hồng môi giới mỗi dự án cao nhất cũng chỉ 8-10%/tổng giá trị dự án. Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba lấy đâu ra tiền để trả cho khách hàng cao hơn nhiều. Như vậy, nếu không phải là lấy của những khách hàng sau trả cho khách hàng trước ?

Thời gian qua, nhiều tỉnh thành phía Nam siết chặt quản lý đối với Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba để chặn đứng những dự án ma khiến doanh nghiệp này không thể làm hạ tầng và chào bán công khai mua bán các dự án. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng phát hiện ra mô hình kinh doanh như “đa cấp” nhiều rủi ro này thì sẽ đồng loạt đến hạn thanh lý rút tiền. Khi đó, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba sẽ rơi vào cơn khủng hoảng thực sự vì dòng tiền cạn kiệt, thu không đủ bù chi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: Những ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương luôn túc trực tiếp nhận các nạn nhân của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chúng lập ra Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) giao cho các cá nhân đứng tên và tự “vẽ” ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam.

Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án…rồi tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho các khách hàng với số lượng hàng ngàn người và số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỷ đồng.