Kết thúc vụ ly hôn ngàn tỉ của vợ chồng Trung Nguyên

Tạm đình chỉ vụ án hình sự liên quan đến Trung Nguyên Ngoài vụ ly hôn đình đám này, thời gian qua hai bên xảy ra hàng loạt vụ kiện và cả vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên (Bình Dương). Tuy nhiên, vụ án hình sự này đang được tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can. Theo hồ sơ ban đầu, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo ông trưởng phòng pháp lý Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên làm giả biên bản và quyết định của đại hội đồng cổ đông nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC), gây thiệt hại hơn 4.000 tỉ đồng. Cụ thể, tháng 3-2016, Trung Nguyên IC tổ chức họp HĐQT bãi nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của bà Thảo, sau đó cho ông Vũ là người đại diện. Bà Thảo khởi kiện, yêu cầu hủy các quyết định này. Trong quá trình tòa giải quyết, bà Thảo nghi ngờ các tài liệu mà ông trưởng phòng pháp lý cung cấp cho tòa có dấu hiệu cắt ghép và làm giả nên yêu cầu giám định. Kết luận giám định cho rằng các chữ “công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên” trên tài liệu có dấu vết cắt ghép. Đại diện phía Trung Nguyên cho rằng tài liệu giám định có dấu hiệu cắt ghép là tài liệu do bà Thảo đã ủy quyền cho nhân viên nộp tại Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương. Đồng thời, phía Trung Nguyên xác định vào thời điểm trên thì ông trưởng phòng pháp lý chưa làm việc tại Trung Nguyên.