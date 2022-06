Kết luận thanh tra mua sắm kit test, vật tư y tế tại BV Đa khoa Bình Thuận

Theo hồ sơ, ngày 7-8-2021, BVĐK Bình Thuận ký hợp đồng với Công ty TNHH khoa học Hợp Nhất mua 2.016 kit test của Công ty Việt Á với giá 470.000đ/kit test từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ chống dịch với trị giá hợp đồng 947 triệu đồng. Đến ngày 9-9-2021, BVĐK Bình Thuận cũng ký hợp đồng với Công ty TNHH khoa học Hợp Nhất mua 4.992 kit test của Công ty Việt Á với giá 367.500đ/kit test từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh với tổng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Đáng chú ý là tháng 12-2021, BVĐK Bình Thuận đã hủy hợp đồng quyết định dừng mua 33.600 kit test LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR do Công ty Việt Á sản xuất sau khi vụ ‘thổi giá” kit test của công ty này bị phanh phui. Được biết hợp đồng mua 33.600 kit test của Công ty Việt Á được ký giữa BVĐK Bình Thuận và Công ty TNHH khoa học Hợp Nhất vào ngày 16-12-2021 trị giá hơn 12,3 tỉ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 367.500đ/kit test. Chỉ một ngày sau (17-12-2021), Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giam Phan Quốc Việt, Giám đốc Công ty Việt Á và những người liên quan. Được biết Bình Thuận là một trong những tỉnh ký hợp đồng mua kit test do Công ty Việt Á sản xuất với số lượng rất lớn, hơn 130 tỉ đồng. Nhiều hợp đồng ký trong tháng 6-2021 có giá đến 509.250đ/kit test, hầu hết đều thông qua đối tác của Việt Á là Công ty TNHH khoa học Hợp Nhất. Theo hồ sơ của chúng tôi, có rất ít hợp đồng ký trực tiếp với Việt Á. Trong đó có một hợp đồng ký ngày 25-12-2020 giữa Giám đốc BVĐK Bình Thuận với ông Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á (đã bị khởi tố bắt giam) với tổng giá trị hợp đồng hơn 3,8 tỉ đồng. Trong đó có một máy sinh học phân tử Realtime PCR có xuất xứ từ Malaysia với giá 1.380.000.000 đồng.