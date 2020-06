Kéo dài kỳ nghỉ lễ Quốc khánh lên 5 ngày để kích cầu du lịch?

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 16:33 PM (GMT+7)

Tổng cục Du lịch tính đến phương án đề nghị kéo dài kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 tới 5 ngày nhằm kích cầu du lịch.

Tổng cục Du lịch ngày 9-6, cho biết, đang tính đến phương án đề nghị kéo dài kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay nhằm kích cầu du lịch. Cụ thể, đề xuất kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 5 ngày, từ thứ tư (2-9) đến hết Chủ nhật (5-9). Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, kỳ nghỉ kéo dài sẽ tạo cơ hội để người dân đi khám phá, du lịch trong nước, sau đó bố trí thời gian làm bù lại phù hợp.

Tổng cục Du lịch đang tính đến phương án đề nghị kéo dài kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 nhằm kích cầu du lịch

Báo cáo của Tổng cục Du lịch cho biết, do tác động của dịch Covid-19, trong 5 tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,7 triệu lượt, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019. Lượng khách nội địa đạt 16 triệu lượt, giảm 58,5%. Tổng thu du lịch đạt 150.300 tỉ đồng, giảm 47,4%.

Trong quý I và II có khoảng 95% các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên cả nước đã dừng hoạt động. 137 doanh nghiệp lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp xin cấp mới giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp chỉ bố trí khoảng 30% nhân sự trực tại công ty, nhân viên được cho nghỉ không hưởng lương hoặc giảm đến 80% lương. Công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú chỉ đạt khoảng 20% so với tỷ lệ 52% của năm trước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch dự báo, với tình hình hiện nay, lượng khách du lịch nội địa năm 2020 sẽ đạt khoảng 60-65 triệu lượt. Còn đối với khách quốc tế, trường hợp có thể đón khách vào đầu quý III/2020 thì sẽ đạt khoảng 6-8 triệu lượt, nếu đón khách vào đầu quý IV/2020 có thể đạt khoảng 4,5-5 triệu lượt.

Do đó, theo Tổng cục Du lịch, đẩy mạnh du lịch nội địa trong thời điểm hiện nay là vô cùng quan trọng. Đây cũng là lựa chọn của nhiều quốc gia có thế mạnh về du lịch trong bối cảnh du lịch quốc tế bị "đóng băng".

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/keo-dai-ky-nghi-le-quoc-khanh-len-5-ngay-de-kich-cau-du-lich-20200609...Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/keo-dai-ky-nghi-le-quoc-khanh-len-5-ngay-de-kich-cau-du-lich-20200609160309862.htm