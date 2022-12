[Infographic] Toàn cảnh trung tâm đăng kiểm ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai sau “biến cố”

Tại Bình Dương, ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, cho biết trên địa bàn có 12 trung tâm đăng kiểm với 25 dây chuyền kiểm định chủ yếu ở các địa phương như TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên. Trong khoảng vài ngày trở lại đây, tình hình ùn tắc cục bộ ở các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương xảy ra khá phức tạp. Ngoài nguyên nhân sắp đến Tết Quý Mão 2023, lượng phương tiện đi đăng kiểm nhiều hơn thì do Bình Dương là địa phương giáp ranh với TP HCM, trong khi nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP HCM đóng cửa. Theo ông Nguyễn Chí Hiếu, ngoài việc thực hiện nghiêm công văn của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm định, bố trí giờ để giải quyết phương tiện khi đến kiểm định thì Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo lãnh đạo các Trung tâm đăng kiểm giám sát chặt chẽ quá trình thực thi nhiệm vụ của các đăng kiểm viên trong công tác kiểm định xe cơ giới. Tuyệt đối không để người không có chức trách, nhiệm vụ ra vào khu vực nhận, trả hồ sơ, khu vực dây chuyền kiểm định. Điều này nhằm tránh tình trạng "môi giới" móc nối với lái xe hoặc đăng kiểm viên để thu tiền của chủ phương tiện không đúng quy định. Một lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm ở TP Thủ Dầu Một cho biết do lượng phương tiện đến đăng kiểm quá đông, trung tâm đã báo cáo chính quyền địa phương để ổn định tình hình an ninh trật tự. "Ngoài ra, bố trí nhân viên làm thêm giờ. Chúng tôi phải làm cả giờ nghỉ trưa và tăng ca đến 19 giờ tối, trước đây nhân viên được nghỉ chiều thứ 7 thì bây giờ làm hết ngày luôn mà không đáp ứng nổi lượng xe đến đăng kiểm quá đông như hiện nay"- vị này nói đồng thời cho biết để giúp người dân không phải chờ đợi thì trung tâm đã thông báo số điện thoại để họ đặt lịch trước, tránh việc chờ đợi mất thời gian và gây ùn tắc trước khu vực trung tâm.