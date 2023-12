Huế: Một cán bộ kiểm lâm không đến cơ quan, không liên lạc được

Hôm nay (14/12), người dân ở huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên-Huế) xôn xao về thông tin một cán bộ kiểm lâm trên địa bàn bị cơ quan công an mời lên làm việc vì liên quan đến một vụ vận chuyển gỗ lậu.

Cán bộ này tên Tr.V.T.S, hiện đang công tác tại Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông.

Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Chúc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông cho biết, sau khi nghe được thông tin gây xôn xao dư luận nói trên, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo khẩn trương mời cán bộ Tr.V.T.S lên làm việc và yêu cầu giải trình. Tuy nhiên, trong ngày, anh S. không thấy đến nơi làm việc. Dù lãnh đạo Hạt đã gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Khi cử cán bộ đến tận nhà riêng anh S. để liên hệ thì thấy đóng cửa.

Ông Hoàng Văn Chúc thông tin thêm, cán bộ Tr.V.T.S vừa có quyết định chuyển sang đơn vị khác trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm việc và hiện đang trong quá trình bàn giao công việc.

Về thông tin cán bộ kiểm lâm Tr.V.T.S liên quan đến một vụ vận chuyển gỗ trái phép vừa bị Cơ quan công an phát hiện, một lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện mới chỉ mời anh S. làm việc, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nam Đông tiếp tục làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]