Hôm nay, xét xử cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 08:05 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra không tìm thấy chứng cứ chứng minh nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín có động cơ vụ lợi khi quyết định giao đất vàng vào tay Vũ nhôm

Hôm nay (26-12), TAND TP HCM khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP) và đồng phạm trong vụ án liên quan đến khu đất "vàng" ở địa chỉ số 15 Thi Sách, quận 1, TP HCM.

"Hô biến" đất công thành đất thương mại

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hữu Tín cùng 4 cấp dưới (bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM; bị cáo Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP; bị cáo Lê Văn Thanh, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP và bị cáo Nguyễn Thanh Chương, nguyên Trưởng Phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TP) đều hầu tòa về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín với cương vị phó chủ tịch UBND TP đã ký nhiều văn bản với mục đích giao khu đất ở địa chỉ số 15 Thi Sách cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ - Vũ "nhôm" làm tổng giám đốc). Nhận đất dưới danh nghĩa doanh nghiệp "bình phong" phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an nhưng Vũ "nhôm" cùng đối tác thành lập Công ty Novahome Madison, xây dựng tòa nhà cao ốc Madison cao 18 tầng. Doanh nghiệp ký hợp đồng đặt cọc mua bán, cho thuê bất động sản với 114 khách hàng, thu lợi 1.033 tỉ đồng. Những bị cáo là cấp dưới của bị cáo Tín thời điểm đó phạm tội do tham mưu thông qua việc cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất trái quy định.

Khu đất “vàng” ở địa chỉ số 15 Thi Sách, quận 1, TP HCMẢnh: HOÀNG TRIỀU

VKSND Tối cao kết luận sai phạm của bị cáo Nguyễn Hữu Tín và thuộc cấp gây ra khiến nhà nước thất thoát gần 807 tỉ đồng. Trong vụ án, bị cáo Tín đóng vai trò chủ mưu, quyết định.

Trước đó, tháng 9-2018, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương và Trương Văn Út. Đến ngày 26-8-2019, Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển qua VKSND Tối cao xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, ông Tín giải thích do Bộ Công an có công văn đề nghị nên ông mới ký văn bản giao đất. Bản thân ông Tín không biết Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sau khi nhận quyền quản lý khu đất "vàng" đã không sử dụng vào hoạt động nghiệp vụ như Bộ Công an đề cập lúc đầu. Cơ quan điều tra không tìm thấy chứng cứ chứng minh nguyên phó chủ tịch UBND TP có động cơ vụ lợi cá nhân trong vụ án này.

Diễn biến trước ngày tòa xử

Trước ngày xét xử, HĐXX triệu tập 18 cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trực thuộc trung ương và TP đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, tòa án triệu tập UBND TP HCM, Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính TP HCM) cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Cục Thuế TP. Ngoài ra, đại diện 6 cơ quan khác trực thuộc sở, ngành trên địa bàn TP sẽ có mặt theo lệnh triệu tập. Đối với cơ quan cấp trung ương, TAND TP yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, giám định viên Bộ Tài chính tham gia phiên tòa.

Trong diễn biến khác, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu có chỉ đạo Sở Tư pháp TP chủ trì, phối hợp cùng Công an TP nghiên cứu, tham mưu trong việc xem xét đề nghị giải mật một số hồ sơ, tài liệu do luật sư bào chữa đề nghị trước đó.

Từ ngày 10-11-2018, Bộ Công an ra lệnh kê biên quyền sử dụng đất tại số 15 Thi Sách (Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 đứng tên trên giấy tờ). Những giao dịch liên quan đến khu đất trên đã được giải quyết trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Vì thế, cơ quan công tố không đề cập giải quyết trong vụ án này.

Đồng thời, Bộ Công an kiến nghị UBND TP có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những thành viên Ban Chỉ đạo 09, trong đó có ông Lê Hoàng Quân - Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP - thời điểm vụ án xảy ra. Ông Quân và những thành viên khác trong ban chỉ đạo có nhận 2 công văn do ông Tín ký tên, nội dung chấp thuận Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ký hợp đồng thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất phải nộp theo quy định. Tuy nhiên, việc nhận văn bản không phải là văn bản báo cáo hay trao đổi mà là nhận theo trình tự, thủ tục hành chính. Vì vậy, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân kể trên.

Liên quan một số vụ án khác Ngoài vụ án trên, ông Nguyễn Hữu Tín còn bị khởi tố trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai" liên quan một khu đất trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM. Không chỉ vậy, ông Tín còn dính dáng đến nhiều sai phạm "xẻ thịt" đất công như khu đất ở số 8 Nguyễn Trung Trực, số 69A Lý Tự Trọng (quận 1)...

