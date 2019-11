UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn về kiến nghị liên quan vụ án ông Nguyễn Hữu Tín

Nội dung vụ án Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo- Bộ Công an, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo bộ ký văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc thuê, giao chỉ định nhà đất tại địa chỉ 15 Thi Sách, nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an. Sau khi UBND TP chấp nhận, Vũ "nhôm" hợp tác triển khai thực hiện dự án trên khu đất với mục đích thu lợi cá nhân. Cáo trạng kết luận, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký văn bản giao khu đất cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (do Vũ "nhôm" làm tổng giám đốc) để xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ. Các bị can Đào Anh Kiệt, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Trương Văn Út được xác định đã tham mưu cho cấp trên ký quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất trái quy định.