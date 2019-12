Di lý nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín vào TPHCM để xét xử

Thứ Năm, ngày 19/12/2019 15:20 PM (GMT+7)

Ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) và Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM) - 3/5 bị can đang bị tạm giam - đã được di lý vào TPHCM để chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới.

Cả 5 bị can hiện đã có mặt tại TPHCM để Tòa xét xử vào ngày 26/12 tới.

Trưa nay (19/12), nguồn tin của Tiền Phong xác nhận: Hôm qua 18/12, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã di lý 3 bị can Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út vào TPHCM. Hiện cả 3 bị can đang tạm giam tại T17 Bộ Công an (huyện Củ Chi, TPHCM).

Các bị can Tín, Kiệt và Út điều bị tạm giam từ ngày 19/11/2018 tại Trại giam T16 Bộ Công an (phía Bắc). Tuần trước, sau khi TAND TPHCM có quyết định đưa vụ án ra xét xử, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Cty Luật Viên An, Đoàn LS TPHCM, bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Tín) đã có kiến nghị di lý ông Tín vào TPHCM để đảm bảo sức khỏe để bị can này tham gia phiên tòa.

Ngoài 3 bị can đang tạm giam, 2 bị can: Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM) và Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM) đang bị cấm khỏi nơi cư trú từ ngày 17/9/2018. Cả 5 bị can cùng bị truy cứu tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

TAND TPHCM ấn định trong các ngày 26-27-30/12 sẽ xét xử vụ án, Tòa triệu tập đại diện UBND TPHCM; Ban Chỉ đọao 09 (TPHCM); Bộ VH-TT-DL; Các Sở: Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc TPHCM; Ban Vật giá; Cục Thuế TPHCM và Chi cục thuế quận 1; Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng (Sở Xây dựng TPHCM); Giám định viên Bộ Tài chính; Cty CP XD Bắc Nam 79 (do ông Phan Văn Anh Vũ – Vũ ‘nhôm’ làm Chủ tịch HĐQT), Cty TNHH MTV Phim Giải phóng, Cty TNHH MTV quản lý, kinh doanh nhà TPHCM.

Cáo trạng của VKS sẽ công bố tại phiên xử sắp tới cho rằng, ngày 22/3/1994, UBND TPHCM ký Quyết định số 10477/QĐ-UB xác lập sở hữu nhà số 15 Thi Sách gồm diện tích đất 2.345,3m2 và căn nhà trên đất có tổng diện tích xây dựng là 2.657,75 m2, thuộc diện nhà do Sở Nhà đất TPHCM quản lý.

Cty Phim Giải Phóng ký hợp đồng thuê nhà với Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM (Cty QLKDN) thời hạn đến ngày 31/7/2015.

Ngày 9/10/2014 Bộ VH TT DL có công văn 3577/BVHTTDL-TCCB đồng ý để Cty Phim Giải Phóng bàn giao quyền thuê nhà đất 15 Thi Sách cho Cty CP XD Bắc Nam 79 để triển khai dự án phục vụ an nình.

Ngày 11/6/2015, ông Nguyễn Hữu Tín ký quyết định 2781/QĐ-UBND chấp thuận cho Cty CP XD Bắc Nam 79 thuê số 15 Thi Sách làm văn phòng, thời hạn 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, gây thiệt hại 6,77 tỷ đồng và tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 17/9/2018), Nhà nước chưa thu hồi được 802 tỷ đồng.

