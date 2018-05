“Hội thánh Đức Chúa Trời” hoạt động phức tạp tại Thanh Hóa

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 18:59 PM (GMT+7)

Thời gian qua “Hội thánh Đức Chúa Trời” vươn vòi “bạch tuộc” hoạt động rất phức tạp tại nhiều địa phương như Ngọc Lặc, Triệu Sơn, thành phố Thanh Hóa…, cơ qua chức năng đã vào cuộc liên tiếp phát hiện, bắt, xử lý nghiêm nhiều điểm nhóm của tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời", thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến việc truyền đạo, sinh hoạt đạo trái pháp luật.

Những hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời" đang gây xôn xao dư luận và bất bình trong nhân dân những ngày vừa qua. Cùng với sự vào cuộc và đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hội nhóm này, mới đây các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã lên tiếng phản đối và yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Người dân vây kín ngôi nhà 744, đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa khi lực lượng chức năng khám xét ngôi nhà được cho là nơi hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời"

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” đã xuất hiện tại địa phương từ năm 2015, ban đầu có 14 - 15 điểm nhóm hoạt động, nhưng hiện còn có 3 điểm hoạt động mạnh ở TP Thanh Hóa, huyện Ngọc Lặc và Triệu Sơn.

Qua đấu tranh, những người này chủ yếu ở các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên… vào địa phương tuyên truyền về “Hội thánh Đức Chúa Trời". Về mặt giáo lý thì hội này có lệch chuẩn so với các giáo lý Tin lành khác như không công nhận Chúa ba ngôi, ngày lễ Noel và ngày lễ Phục sinh, lễ chủ nhật, mà chủ yếu tập trung tổ chức lễ vào ngày thứ 3 và thứ 6.

Nước màu đỏ và bột trắng dùng cho hội viên sau khi gia nhập uống

Hình thức hoạt động chủ yếu của các đối tượng này thường núp bóng một số loại hình thức kinh doanh, từ đó tiếp cận, dụ dỗ người dân bằng những lời đường mật, hứa hẹn tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời" sẽ khỏi mọi bệnh tật bằng cách uống nước thánh, cuộc sống ngày càng tươi sáng, có lối thoát, không phải làm gì cũng có tiền bạc; sống hạnh phúc, khi chết thì được lên thiên đàng…

Theo thống kê của trường Đại học Hồng Đức, trường này hiện đã có đến 12 sinh viên tham gia hội. Ngay trong sáng ngày 27/4, Ban giám hiệu trường Đại học Hồng Đức phải tổ chức họp khẩn cấp, nhằm nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên với sự tham gia của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng PA83, Công an tỉnh Thanh Hóa, ban chấp hành Đoàn trường, công đoàn nhà trường, cán bộ giáo viên, đại diện sinh viên đến từ các khoa…

Tài liệu, tang vật của Hội thánh Đức Chúa Trời

Mới đây, qua công tác nắm tình hình và được quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với Công an xã Thiệu Phú tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện, bắt quả tang 2 vợ chồng đối tượng Trương Văn Dỏng (sinh năm 1992, ở xã Thiệu Trung) và Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1994, ở huyện Vĩnh Lộc) đang tổ chức rao giảng đạo trái pháp luật.

Vợ chồng Trương Văn Dỏng và Nguyễn Thị Thu tổ chức rao giảng đạo trái pháp luật

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 6 đối tượng gồm: Tống Thị Thiết (sinh năm 1960), Trần Thị Nhung (sinh năm 1969), Trần Thị Quyết (sinh năm 1961), Đỗ thị Hàn (sinh năm 1961, đều ở huyện Thiệu Hóa) và vợ chồng Trương Văn Dỏng, Nguyễn Thị Thu đang rao giảng đạo trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 bộ tăng âm loa đài, 1 USB lưu trữ các bài hát về đức thánh, 1 bục đứng bằng inox và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Bàn thờ, bát hương của gia đình chị Trần Thị Bình ở huyện Thiệu Hóa bị các đối tượng đập phá, tháo dỡ

Trước đó vào ngày 27/4 vừa qua, Công an TP. Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng chống bạo động và Chống khủng bố (PA88) - Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River đóng tại số nhà 774, đường Quang Trung 3 (phường Đông Vệ) do ông Võ Thái Dương (SN 1981, có hộ khẩu tại 277A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) thuê để kinh doanh.

Trong khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” như: bàn ghế, bục giảng đạo, các loại kinh thánh, quần áo, vải trùm đầu, băng rôn, khẩu hiệu… dùng để hành lễ tuyên truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời”, các loại nước mầu, bột trắng (dùng làm nước thánh cho những người tham gia uống)…

Tối 28/4, Công an huyện Như Thanh đã kiểm tra hành chính nhà số 19B/541, khu phố Vĩnh Long I, thị trấn Bến Sung. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 phụ nữ theo "Hội thánh Đức Chúa Trời” và nhiều tài liệu, vật dụng liên quan đến truyền đạo, sinh hoạt đạo trái pháp luật.

Ba hội viên "Hội thánh Đức Chúa Trời” gồm N.T.L (sinh năm 1999, ở huyện Hậu Lộc), N.T.T (sinh năm 1994, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) và N.T.N (Thanh Liêm, Hà Nam). Bước đầu, 3 phụ nữ này khai nhận đã đến đây thuê trọ để đi bán máy lọc nước.

Tuy nhiên, khi khám xét nơi ở trọ của 3 phụ nữ này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật dụng liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời” như các loại sổ sách, kinh thánh, băng đĩa, USB, xe máy....

Công an huyện Ngọc Lặc tuyên truyền, nhắc nhở Nguyễn Văn Tĩnh và Phạm Mai Hương (ngoài cùng bên phải) về hoạt động trái phép của Hội thánh Đức Chúa Trời

Bên cạnh đó, Công an huyện Ngọc Lặc cũng đã lập biên bản đối với 7 người đứng đầu các nhóm hoạt động truyền giáo trái pháp luật.

Cụ thể, ngày 20/3, cơ quan công an đã lập biên bản đối với Nguyễn Văn Đông (25 tuổi, quê tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Trần Thị Huyền Trang (23 tuổi, ngụ tại huyện Lý Nhân, Hà Nam) đang tổ chức rao giảng về "Hội thánh Đức Chúa Trời" trái pháp luật tại huyện Ngọc Lặc. Trong đó, Trần Thị Huyền Trang vốn là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội nhưng đã bỏ học, tham gia và lang thang đi rao giảng “Hội thánh Đức chúa Trời”.

Đại tá Trần Xuân Hương, Trưởng phòng Chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Ngoài làm tốt công tác tuyên truyền về hậu quả và những phương thức, thủ đoạn hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” để nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa, không nghe, không tin, không tham gia tổ chức này, lực lượng công an sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và đấu tranh quyết liệt với số đối tượng cầm đầu để xử lý theo quy định của Luật tín ngưỡng tôn giáo hoặc Luật xử lý vi phạm hành chính. Thậm chí sẽ xem xét để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật”.

"Hội thánh Đức Chúa Trời" lôi kéo nhiều người dân nhẹ dạ tại huyện Ngọc Lặc đi theo (ảnh do công an cung cấp)

Ông Bùi Hải Vinh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa cho biết: "“Hội thánh Đức Chúa Trời” là tổ chức hoạt động bất hợp pháp, chưa được công nhận là 1 tổ chức, quá trình hoạt động đan xen nhiều yếu tố mê tín dị đoan, những tài liệu phát tán không rõ nguồn gốc…

Hoạt động của Hội này gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà các đối tượng này xuất hiện. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ và không bị lôi kéo vào hội”.

Hiện tại, Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng chức năng trong tỉnh đang khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố khảo sát và nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời” để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu rõ đâu là chính đạo, tà đạo và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật