Cô gái xinh đẹp cam kết không vào “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Thứ Ba, ngày 01/05/2018 09:50 AM (GMT+7)

“Tôi nhận thấy hành vi tham gia hội thánh là vi phạm pháp luật vì không được Nhà nước cho phép. Tôi xin hứa sẽ không tham gia hội thánh nữa…”.

Đó là cam kết của chị ThTNg (23 tuổi, quê huyện Thanh Chương, trú TP Vinh, Nghệ An) gửi cơ quan công an sau khi bị phát hiện tham gia, tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời” trong căn hộ chung cư.

Ngày 30-4, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục làm rõ vụ việc 12 người sinh hoạt, truyền đạo trái phép tại căn hộ ở tầng 5, chung cư Golden City 3 (đóng tại xã Nghi Phú, TP Vinh). Trong 12 người đó có sáu nam, sáu nữ (ba người đang là sinh viên các trường ĐH ở Nghệ An và Hà Nội).

Công an TP Vinh làm việc với chị ThTNg.

Các sinh viên tường trình bị lôi kéo đến căn hộ chung cư để tìm hiểu và sinh hoạt về “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Khi đến nơi đây các em được cho xem video và các quyển sách “Đức chúa trời cha, đức chúa trời mẹ”, sách “Êlôhist”…

Sau khi được công an giải thích, các sinh viên đã viết cam kết từ bỏ và không tiếp tục tham gia sinh hoạt truyền đạo trái phép.

Trong bản cam kết gửi Công an TP Vinh, chị ThTNg viết: “Tôi nhận thấy hành vi tham gia hội thánh là vi phạm pháp luật vì không được Nhà nước cho phép. Tôi xin hứa sẽ không tham gia hội thánh nữa (từ nay trở đi không tham gia hội thánh nữa). Mong các cơ quan pháp luật xem xét và giảm nhẹ tội cho tôi”.

Bản cam kết của chị ThTNg.

Trước đó, chiều tối 29-4, từ phản ánh của người dân, Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra hành chính phòng 501 chung cư Golden City 3 của Hoàng Xuân Quỳnh (38 tuổi, kiến trúc sư, quê thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Tại đây, công an phát hiện nhóm này đang truyền đạo trái phép về “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều đồ vật, tài liệu như sách thực hành giảng đạo, các cuốn sách Đức Chúa Trời cha, Đức Chúa Trời mẹ cùng 11 khăn voan. Ngay trong đêm, công an đã yêu cầu 12 người trên về trụ sở Công an xã Nghi Phú để tường trình sự việc.

Nhóm người đang sinh hoạt, truyền đạo trái phép bị công an phát hiện.

Công an xã Nghi Phú cũng cho biết ông Quỳnh chuyển đến sinh sống tại căn hộ chung cư từ tháng 1-2017 nhưng chưa đăng ký tạm trú. Cơ quan công an cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính về đăng ký tạm trú, điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú đối với ông Quỳnh.

Ngày 25-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cảnh báo người dân cảnh giác với cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời” (hay còn gọi là Đức Chúa Trời mẹ). Thời gian qua, có trường hợp một số sinh viên, phụ nữ ở Hà Tĩnh bỏ nhà ra đi theo “Hội thánh Đức Chúa Trời” khiến gia đình ảnh hưởng.