Quảng Nam: Cô gái chết nghi bị bóp cổ, mất dây chuyền, nhẫn vàng

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Người chồng bất ngờ phát hiện vợ bị ngất trong nhà vệ sinh và tử vong sau đó, sợ dây chuyền và nhẫn vàng trên người chị này đã bị mất.

Chiều 16-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của chị Phạm Thị Tuyết (1989; ngụ khối phố An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Căn nhà của nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút sáng cùng ngày, anh Phạm Văn Tới (1989) phát hiện vợ là chị Tuyết (cả hai vợ chồng đều câm điếc) bị ngất trong nhà vệ sinh của gia đình nên nhờ người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, đến khoảng 9 giờ 30 phút, chị Tuyết đã tử vong. Qua xác minh ban đầu, trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím. Cô gái này bị mất 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ, 1 nhẫn vàng 1 chỉ.

