Hoá trang mặt đen đứng ăn xin ở cổng trường, nam thanh niên bị công an triệu tập

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 16:30 PM (GMT+7)

Một nam thanh niên bị công an triệu tập, xử phạt hành chính vì hoá trang mặt đen rồi đứng ở cổng trường chụp ảnh.

Ngày 11/12, thông tin từ UBND xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, công an xã này vừa triệu tập, xử phạt 1 nam thanh niên vì gây mất an ninh trật tự trước trường học khi hoá trang mặt đen để ăn xin.

Nguyễn Văn N. bị xử phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh trật tự trước trường học

Theo đó, trưa 10/12, người dân và học sinh bất ngờ phát hiện một người ăn xin mặt đen đứng trước cổng trường THPT Bắc Yên Thành (thuộc xã Lăng Thành). Vì lo sợ nhóm ăn xin mặt đen như thông tin trên mạng về Nghệ An để quấy rối nên người dân trình báo lên chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Lăng Thành đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu thành niên này về trụ sở để làm rõ.

Qua xác minh, nam thanh niên là Nguyễn Văn N. (trú ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành). N. cho hay, đã cố tình hóa trang thành người ăn xin mặt đen như trên mạng rồi ra đứng trước cổng trường để chụp ảnh, quay phim đăng lên mạng câu like.

Tuy nhiên, khi N. đang "diễn" chưa kịp tung clip lên mạng thì đã bị công an bắt giữ. Sau khi lập biên bản, Công an xã Lăng Thành đã xử phạt N. 300 nghìn đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự trước trường học.

Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có một nhóm người hoá trang "mặt đen" đi ăn xin khiến nhiều người sợ hãi. Tại Nghệ An cũng có nhiều người đăng hình ảnh nhóm người này xuất hiện tại địa phương, tuy nhiên công an tỉnh này cho biết qua xác minh những thông tin đăng tải trên mạng là thất thiệt.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/hoa-trang-mat-den-dung-an-xin-o-cong-truong-nam-thanh-nien-bi...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/hoa-trang-mat-den-dung-an-xin-o-cong-truong-nam-thanh-nien-bi-cong-an-trieu-tap-1040482.html