Hình ảnh khí tài hiện đại bảo vệ sân bay Nội Bài, sẵn sàng chế áp UAV siêu nhỏ

Sân bay quốc tế Nội Bài là một trong những sân bay bận rộn nhất Việt Nam với hàng trăm chuyến bay cất/hạ cánh mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng vạn hành khách trong và ngoài nước.

Những chiếc UAV hay fly dù rất nhỏ nhưng khi hoạt động trái phép trong vùng cấm bay, vùng hạn chế bay có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không, đe dọa sự an toàn của các chuyến bay và hàng nghìn hành khách.

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ bầu trời khu vực sân bay Nội Bài, mới đây, Trạm Radar 53 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được trang bị hệ thống E-320 - thiết bị phát hiện, chế áp UAV hiện đại.

Thiết bị có thể phát hiện chính xác tất cả các loại UAV cỡ nhỏ xâm phạm khu vực được bảo vệ, bất kể ngày hay đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Hà, Trạm trưởng Trạm Radar 53, đây là loại khí tài mới, có tính năng ưu việt.

"Khí tài có khả năng trinh sát các nguồn điều khiển phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ từ dải tần 30 đến 6.000 MHz và phát hiện được các phương tiện bay có diện tích phản xạ hiệu dụng nhỏ, chỉ khoảng 0,01m", Thiếu tá Hà nói.

Bên trong trung tâm điều khiển, Thượng úy Nguyễn Văn Vinh, Trung đội trưởng Trung đội Thông tin và các cộng sự giám sát bầu trời trong khu vực quản lý thông qua 3 màn hình máy tính.

Trên hệ thống điều khiển, thông tin từ hệ thống trinh sát quang học, trinh sát vô tuyến và radar được kết hợp để nhận biết mục tiêu, tín hiệu điều khiển cũng như tọa độ, vị trí của UAV trong khu vực quản lý.

"Đầu tiên là màn hình quang học giúp chúng tôi có thể quan sát trực tiếp UAV bay trên bầu trời. Thứ hai, màn hình trinh sát vô tuyến giúp chúng tôi kiểm tra và xem được có tín hiệu nguồn điều khiển của UAV. Màn hình cuối cùng là màn hình radar giúp nhận biết tọa độ, vị trí của UAV đang trên bản đồ khu vực đơn vị quản lý", Thượng úy Vinh thông tin.

Theo thượng úy Vinh, thông qua các hệ thống giám sát này, khi UAV xuất hiện trong khu vực quản lý, lực lượng làm nhiệm vụ có thể nhanh chóng phát hiện, theo dõi và tổ chức chế áp ngay lập tức theo hai phương án.

"Phương án thứ nhất, chúng tôi sẽ tổ chức chế áp, buộc UAV rơi tại vị trí trong khu vực mình chế áp. Phương án thứ hai là ép UAV hạ cánh tại vị trí chỉ định để lực lượng chức năng tiến hành thu giữ, xử lý theo quy định", Thượng úy Vinh nói.

Bên cạnh hệ thống phát hiện, chế áp UAV hiện đại E-320, khu vực sân bay Nội Bài còn được bảo vệ bằng tổ hợp tên lửa đất đối không tầm thấp A89 với tầm bắn hiệu quả tới 5km.

Đây sẽ là chốt chặn cuối cùng, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ loại UAV nào lọt qua được các biện pháp chế áp điện tử.