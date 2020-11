Hành trình kỳ diệu nuôi sống bé sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam từ 480gr lên 2,1kg

Thứ Tư, ngày 25/11/2020 13:30 PM (GMT+7)

Chào đời ở tuần thai 26, chỉ nặng 480 gr, hơi thở thoi thóp, bé gái sinh non ở Vĩnh Phúc đã tạo nên phép nhiệm màu của sự sống. Hiện bé đã nặng 2,1 kg.

Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc ngày 25-11 cho biết sau nhiều ngày được các bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc, bé sinh non với 480 gr đã có được sức khỏe bình thường và xuất viện. Hiện bé đã nặng 2,1 kg.

Theo hồ sơ từ bệnh viện, bố mẹ bé sinh non nói trên hiếm muộn đã hơn 10 năm, nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo mà có được song thai. Khi thai được 18 tuần, mẹ bé có dấu hiệu rỉ ối nên nhập viện và điều trị tại Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc ngày 1-7-2020. Bệnh nhân được điều trị và chăm sóc tại Khoa Sản bệnh.

Hình ảnh bé Ốc sinh non cân nặng chỉ 480 gr tại bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đến ngày 31-7, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, ối vỡ sớm nên đẻ non 1 thai. Bé sơ sinh đã không có cơ hội sống vì quá non tháng 24 tuần tuổi. Do hai thai là hai buồng ối, hai bánh rau nên sau khi một thai mất, các bác sĩ đã quyết định tiếp tục điều trị theo dõi giữ thai còn lại.

Trong suốt khoảng thời gian điều trị, sản phụ liên tục được quan tâm theo dõi sát, điều chỉnh thuốc từng ngày, từng giờ với hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện với bệnh nhân, hy vọng mầm sống sẽ phát triển.

Theo bác sĩ Tô Văn An, Trưởng khoa Sản bệnh (Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc), nguy cơ lớn nhất của bệnh nhân là nhiễm trùng tử cung có thể phải cắt tử cung. Nguy cơ thai chết lưu, nguy cơ đẻ non cũng rất cao. Do đó, phác đồ điều trị với sản phụ là nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, phối hợp các loại thuốc giảm co, thuốc nội tiết liều cao, sử dụng kháng sinh liều cao để chống nhiễm trùng, sử dụng thuốc trưởng thành phổi...

Đến ngày 20-8, bệnh nhân có biểu hiện rỉ ối dẫn đến cạn ối, cuộc hội chẩn giữa Ban giám đốc và liên khoa diễn ra. Các bác sĩ quyết định mổ lấy thai cho bệnh nhân ngay trong ngày, một bé gái chào đời ở tuần thai thứ 26 tại Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc với cân nặng chỉ 480 gr, được đặt tên thân mật là bé Ốc.

Phương pháp Kangaroo giữa Ốc và mẹ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Ngay sai đó bé Ốc đã được các bác sĩ chuyển ngay lên khu đặc biệt của Khoa Sơ sinh trong tình trạng rất yếu ớt, phản xạ yếu, trương lực cơ yếu, hơi thở thoi thóp, tím tái toàn thân. Các bác sĩ đánh giá, bé Ốc có nguy cơ cao xuất huyết não, viêm ruột hoại tử, suy hô hấp, chậm tiêu dịch phổi, xuất huyết phổi, viêm phổi, nhiễm khuẩn sơ sinh, sốc nhiễm trùng. "Sơ sinh càng non tháng, càng nhẹ cân thì nguy cơ về bệnh tật và biến chứng càng cao. Sự phát triển của trẻ sơ sinh non tháng phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc, nuôi dưỡng và môi trường xung quanh" - bác sĩ An nhận định

Ngay lập tức, bé được điều trị cấp cứu, nằm lồng ấp, hỗ trợ thở máy, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, kháng sinh, điều trị rối loạn nước điện giải, thăng bằng kiềm toan, điều trị rối loạn đông máu, điều trị bằng phương pháp Kangaroo giữa bé cùng bố mẹ.

Sau khi điều trị cấp cứu đủ điều kiện, bé Ốc được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). "Bé Ốc đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, vượt qua được tất cả những nguy hiểm xảy ra với bé sơ sinh cực non tháng cân nặng cực thấp để rồi cai máy thở sớm, phản xạ nhanh dần, cai thở ôxy, tự thở, ăn được từng ml sữa, phản xạ bú mút có, ghép mẹ, bú mẹ"- bác sĩ điều trị chia sẻ.

Bé Ốc trong vòng tay của nhân viên y tế

Hình ảnh bé Ốc hiện tại ở tuần tuổi thứ 39, cân nặng 2,1 kg

Ngày 4-11 vừa qua, bệnh nhi đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ đã ngày đêm giúp bé "chiến đấu" với thần chết. Hiện tại bé Ốc khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bú sữa mẹ tốt, cân nặng 2,1 kg. Tính đến thời điểm hiện tại thì bé mới được 39 tuần.

Theo các bác sĩ, tính đến thời điểm này, đây là bé sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam được nuôi sống thành công.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/hanh-trinh-ky-dieu-nuoi-song-be-sinh-non-nhe-can-nhat-viet-nam-tu-48...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/hanh-trinh-ky-dieu-nuoi-song-be-sinh-non-nhe-can-nhat-viet-nam-tu-480-gr-len-21-kg-20201125114702294.htm