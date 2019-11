Bé sinh non của vợ chồng chết cháy ở Đê La Thành giờ ra sao?

Ngày 26/9/2018, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc hai người tử vong trong vụ cháy hàng loạt ngôi nhà ở đường Đê La Thành. Ngày 27/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp “khùng”, SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Ông Hiệp được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 24/10/2019, Viện KSND quận Ba Đình tống đạt cáo trạng truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Ông Hiệp “khùng” đối mặt với khung hình phạt từ 5 - 12 năm tù, theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015.