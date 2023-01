Hành động cực đẹp của CSGT khiến người dân ấm lòng ngày cận Tết

Chiều ngày 18/1 (tức 27 Tết), Đội CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Đoàn thanh niên huyện Bình Chánh tổ chức phát nước suối, khăn lạnh cho người dân đi ngang qua cửa ngõ miền Tây để về quê ăn Tết.

Người dân lỉnh khỉnh hành lý chạy xe máy trên Quốc lộ 1, rời TP.HCM để về quê các tỉnh miền Tây đón Tết, sum họp cùng gia đình.

Các phần quà được CSGT “tiếp sức” cho người dân gồm: nước suối, khăn lạnh, nón bảo hiểm.

Người dân khi nhận được quà đều cảm thấy vui vẻ trên hành trình về lại quê hương đón Tết.

Hành động cực đẹp của lực lượng CSGT vào những ngày giáp Tết khiến người dân ấm lòng.

Khi chạy xe đến đây thì được các anh CSGT ra hiệu dừng xe, mời vào trong khu vực vỉa hè để phát nước, khăn lạnh nên tôi vui lắm. Mấy anh tặng tôi nón bảo hiểm xịn luôn vì các anh giải thích nón tôi đội không đạt chất lượng”, anh Nguyễn Hoàng (quê Đồng Tháp) chia sẻ.

“Đang cùng vợ về quê Cà Mau, tới đây được các anh CSGT phát nước suối, khăn lạnh, tặng nón bảo hiểm kèm theo lời chúc thượng lộ bình an nên tôi rất bất ngờ và vui lắm”, anh Lê Tứ nói.

Đại úy Nguyễn Minh Tiến, Bí thư đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Thời điểm dịp Tết Nguyên đán nhu cầu người dân về quê ăn Tết tham gia giao thông rất đông, để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông an toàn, hôm nay đoàn Phòng CSGT phối hợp với Trạm CSGT Tân Túc cùng đoàn thanh niên huyện Bình Chánh tổ chức phát khăn lạnh, nước suối và tờ rơi tuyên truyền cho người dân về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tặng nón bảo hiểm cho những trường hợp sử dụng nón bảo hiểm đã quá cũ và không đạt chuẩn để người dân tham gia giao thông về quê một cách an toàn”.

