CSGT xử lý nhiều "thần cồn" dạo phố đêm đông

Tối 13/12, PV CAND theo chân lực lượng Cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xử lý vi phạm giao thông trên nhiều tuyến phố của quận Ba Đình (Hà Nội); trong đó tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn qua đó phát hiện nhiều trường hợp “ma men”.

Tổ công tác Y1/141 kiểm tra nồng độ cồn ở khu vực nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính.

Tại chốt kiểm tra của tổ công tác Y1/141 ở khu vực nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính (quận Ba Đình). Các chiến sĩ của tổ liên tục dừng nhiều người điều khiển phương tiện từ xe máy đến ô tô vào kiểm tra do có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn. Nhiều trường hợp sau đó lộ ra mức vi phạm khủng.

Cảnh sát kiểm tra, phát hiện anh N.C.H. vi phạm ở mức rất cao.

Như trường hợp anh N.C.H. (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) bị tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra khi đang chạy xe máy từ Liễu Giai đi Nguyễn Chí Thanh. Kết quả nồng độ cồn của anh H. là 0,654 mg/l khí thở. Đây là mức nồng độ cồn rất cao, gấp 1,6 lần mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm trên, tài xế H. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cảnh sát kiểm tra, phát hiện nhiều lái xe nhưng đã ngà ngà trong bia rượu.

Tương tự tại chốt kiểm soát khác của Đội CSGT-TT (Công an quận Ba Đình) phối hợp với Công an phường Liễu Giai và Cống Vị trên trục đường Phan Kế Bính. Không ít ma men cũng “lộ diện” khi bị lực lượng liên ngành đưa vào kiểm tra nồng độ cồn. Tất cả đều cố tìm cho mình một lý do biện minh sao cho hợp lý nhất nhưng đều bị lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản.

Như trường hợp vi phạm của anh L.V.V. (trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) biện minh rằng vừa đi ăn sinh nhật vợ bạn trở về, trong bữa tiệc có uống vài chén để chúc mừng. Mặc dù biết việc uống rượu bia rồi lái xe là sai nhưng do nể bạn nên anh V. không từ chối.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt một trường hợp vi phạm.

Còn như trường hợp của ông L.Q.P. giải thích cho việc vi phạm nồng độ cồn là bởi trước đó uống rượu thuốc cho bổ xương khớp chứ không nghĩ rằng đó là vi phạm.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Vũ Đình Mạnh, Phó trưởng Công an phường Liễu Giai cho biết, hiện nay Công an quận Ba Đình cùng với Công an 14 phường trên địa bàn quận thường xuyên phối hợp thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn và đã đạt được rất nhiều hiệu quả. Người dân cũng sẽ tự giác nâng cao ý thức chấp hành.

Được biết, trong thời gian tới, nhằm tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, ngăn ngừa các sự cố TNGT, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối tượng công nhân viên chức, Đảng viên gương mẫu chấp hành các quy định của luật giao thông "đã uống rượu bia - không lái xe". Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với Cục CSGT tăng cường xử lý nghiêm vi phạm lái xe sử dụng rượu bia trong dịp trước, trong và sau Tết. Kiên quyết xử lý tất cả trường hợp vi phạm không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/csgt-xu-ly-nhieu-than-con-dao-pho-dem-dong-i677600/Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/csgt-xu-ly-nhieu-than-con-dao-pho-dem-dong-i677600/