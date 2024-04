Bắt 2 con nghiện trộm két sắt nhà Phó Bí thư thị trấn ở Cà Mau

Sáng 22/4, ông T.M.K, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đi làm như bình thường. Khoảng 9h cùng ngày, vợ ông K là bà H.D.P khóa cửa, sang nhà chị chồng chơi.

Hai đối Thiện và Nhỏ cùng tang vật.

Đến 17h cùng ngày, bà P về thì phát hiện cửa nhà sau, cửa phòng ngủ bị phá khóa. Kiểm tra, bà P phát hiện két sắt trong phòng ngủ có tiền, vàng... với tổng trị giá trên 600 triệu đồng đã bị mất.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Thiện và Nhỏ chính là tác giả của vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, cả 2 thừa nhận hành vi đột nhập nhà ông K trộm két sắt mang đến khu đất trống ở sân bay Năm Căn đục phá, lấy tài sản mua điện thoại, xe, đồng hồ; còn vàng thì gửi cho người thân cất giữ.

Được biết, Thiện và Nhỏ đang chờ đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Hiện, Công an huyện Ngọc Hiển đã thu hồi được nhiều tài sản để trả cho bị hại.

