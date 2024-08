Hàng ngàn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ xem diễu hành kỵ binh

Tối 17-8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam - Tổ quốc trong tim tôi” và chương trình biểu diễn nhạc kèn Công an Nhân dân, diễu hành kỵ binh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam - Tổ quốc trong tim tôi” diễn ra tối 17-8. Ảnh: THUẬN VĂN

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chúc mừng Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành, công an và hàng ngàn người dân.

Nhiều tiết mục đặc sắc được biểu diễn tại chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam - Tổ quốc trong tim tôi” gồm 3 phần: Lời Bác sáng mãi muôn đời; Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân.

Trong đó có nhiều tiết mục đặc sắc như: Làm theo di chúc thiêng liêng; Giữ trọn lời thề; Vinh quang thầm lặng; Tự hào người chiến sĩ công an; Giữ cho cuộc sống bình yên; Bay cao toả sáng cùng thành phố… Đặc biệt, các chiến sĩ Công an TP.HCM đã biểu diễn võ thuật tái hiện lại tình huống bắt cướp của Tổ Tuần tra 363.

Chiến sĩ Công an TP.HCM biểu diễn võ thuật tái hiện lại tình huống bắt cướp của Tổ Tuần tra 363. Ảnh: THUẬN VĂN

Qua chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam - Tổ quốc trong tim tôi”, người dân, cán bộ chiến sĩ đã cùng nhìn lại chặng đường 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của lực lượng Công an Nhân dân và hình ảnh phát triển của TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc biệt là chương trình biểu diễn nhạc kèn Công an Nhân dân và diễu hành kỵ binh với sự tham gia biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Đội Quân nhạc biểu diễn nhạc kèn. Ảnh: THUẬN VĂN

Đoàn Cảnh sát cơ động diễu hành kỵ binh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: THUẬN VĂN

Đứng bên đường xem diễu hành kỵ binh, anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ TP Thủ Đức) cho biết đã đến từ sớm để chờ đón xem màn biểu diễn đặc biệt này. "Tôi đến phố đi bộ từ khoảng 18 giờ để chờ xem và thấy rất xứng đáng, mãn nhãn với màn diễu hành kỵ binh này"- anh Tùng chia sẻ.

Chị Ngô Mỹ Ngân (ngụ quận Tân Bình) cùng con gái cũng tranh thủ đi từ sớm đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. "Suốt chương trình nghệ thuật đặc biệt thì tôi nhớ nhất với màn tái hiện hình ảnh bắt cướp của các chiến sĩ, sau đó là ấn tượng với màn diễu hành kỵ binh, đây là lần đầu tiên tôi được xem và thấy rất ấn tượng"- chị Ngân nói.

Hàng ngàn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm để chờ xem diễu hành kỵ binh. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh có khoảng bốn năm huấn luyện và thuần phục những con ngựa hoang dã đã trở thành ngựa nghiệp vụ, có tính kỷ luật. Dưới sự điều khiển của cán bộ chiến sĩ, các kỵ binh đã thực hiện nhuần nhuyễn động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động rạng rỡ chụp hình lưu niệm sau buổi diễu hành. Ảnh:THUẬN VĂN

