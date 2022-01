Hải Phòng không bắn pháo hoa Giao thừa Tết Nguyên đán dù xuống "vùng vàng"

Dù đã giảm cấp độ dịch xuống cấp 2 (vùng vàng) nhưng TP Hải Phòng không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Căn cứ Bảng đánh giá cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hải Phòng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng vừa công bố, TP Hải Phòng vừa giảm cấp độ dịch theo quy mô thành phố xuống cấp 2, tương đương cấp độ dịch nguy cơ trung bình “vùng vàng”.

TP Hải Phòng không bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để phòng chống dịch

Theo đó, 12 quận, huyện thuộc cấp độ dịch 2 (vùng vàng) gồm: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Thủy Nguyên, An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Còn lại là 3 quận, huyện cấp độ 1 bình thường mới (vùng xanh) là: Đồ Sơn, Cát Hải, Bạch Long Vỹ.

Số xã, phường, thị trấn của TP Hải Phòng vùng đỏ là 4, vùng cam là 5, vùng vàng là 155 và vùng xanh là 53.

Trước đó, ngày 8/1, TP Hải Phòng nâng cấp độ dịch theo quy mô thành phố lên cấp 4, tương đương cấp độ dịch nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Đến ngày 12/1, TP Hải Phòng giảm cấp độ dịch toàn thành phố xuống cấp độ 3 (vùng cam) tương đương cấp độ dịch mức nguy cơ cao.

Ngày 22/1, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, Hải Phòng sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 như dự kiến ban đầu.

Theo đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và trên địa bàn TP Hải Phòng đã xuất hiện biến chủng mới Omicron. Vì vậy, Hải Phòng quyết định sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, TP Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm là: Nhà hát lớn thành phố, KCN VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đề nghị tạm dừng tổ chức lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, TP Hải Phòng đã đề nghị xin dự kiến được bắn pháo hoa tại 1 điểm tại Khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên).

