Hải Phòng ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 cao kỷ lục

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 07:15 AM (GMT+7)

Tối 9/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng thông tin, địa phương ghi nhận thêm 235 ca dương tính SARS-CoV-2, số ca bệnh cao kỷ lục trong một ngày. Địa phương này cũng ghi nhận ca bệnh thứ 2 tử vong do COVID-19.

TP Hải Phòng tiếp tục ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 cao kỷ lục trong ngày

Trong đó, 55 trường hợp là F1 của các ca bệnh trước đó tại phường Sở Dầu. 61 trường hợp tại quận Ngô Quyền và quận Lê Chân đều liên quan chợ Sắt, khu công nghiệp Vsip và F1 của các ca bệnh trước.

Ổ dịch tại huyện Thủy Nguyên ghi nhận thêm 27 trường hợp liên quan Công ty Regina, khu công nghiệp Vsip. Tại quận Đồ Sơn ghi nhận 13 trường hợp, đa số là nữ là F1 của những ca bệnh trước đó.

Ngoài ra, các huyện Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Kiến Thụy, Cát Hải và các quận Hải An, Kiến An, Dương Kinh đều ghi nhận thêm nhiều ca dương tính.

Từ 27/4 đến nay, thành phố Hải Phòng ghi nhận tổng số 1.926 ca mắc COVID-19.

Lực lượng y tế Hải Phòng triển khai các biện pháp phòng chống dịch

Cùng ngày, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, địa phương ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong do COVID-19, là nữ bệnh nhân (85 tuổi, trú quận Hồng Bàng).

Theo Sở Y tế Hải Phòng, bệnh nhân này tuổi cao, nằm liệt một chỗ từ năm 2020 và chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 do có nhiều bệnh lý nền về tim, huyết áp, tiểu đường… Bệnh nhân có con mắc COVID-19 trước đó.

Ngày 4/12, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm xác định nữ bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 và được người thân đề nghị điều trị tại nhà. Hằng ngày, lực lượng y tế bố trí nhân viên đến nhà thăm, khám và điều trị cho bệnh nhân. Đến sáng 9/12, bệnh nhân đã tử vong tại nhà.

Trước đó, ngày 8/12, Hải Phòng ghi nhận ông C.X.T (77 tuổi, trú quận Ngô Quyền) tử vong với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng.

Nam bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp và chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, lực lượng y tế đã tích cực điều trị tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng kém, khó thở tăng dần, suy hô hấp mức độ nặng.

Các bác sỹ đã đặt ống thở nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch, bù dịch điện giải, lọc máu, dùng kháng sinh phối hợp… nhưng vẫn diễn biến nặng và tử vong.

