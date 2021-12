Phát hiện 4 F0 tại quán Monaza 194 đường Trần Duy Hưng

Thứ Năm, ngày 09/12/2021 16:20 PM (GMT+7)

Công an phường Trung Hòa và Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện 4 F0 tại cơ sở kinh doanh ăn uống Monaza, tại địa chỉ 194 - đường Trần Duy Hưng.

Vào khoảng 11h45' ngày 9/12/2021, tổ công tác của Công an phường Trung Hòa tuần tra giải quyết hàng ăn sau 24h và các cơ sở vi phạm phòng chống dịchCovid-19 trên đường Trần Duy Hưng, khi đến gần nhà hàng kinh doanh Monaza, 194 đường Trần Duy Hưng, phát hiện dù cửa chính đã khóa, cơ sở đã tắt đèn, tuy nhiên cửa ngách có người lén lút đi ra vào nghi có biểu hiện hoạt động kinh doanh.

Ban chỉ huy Công an phường đã báo cáo chỉ huy Công an quận Cầu Giấy để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời trực tiếp xuống cơ sở giải quyết. Sau đó, Công an phường đã phối hợp cùng đội Quản lý hành chính, Đội CSGT, trật tự Công an quận tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Monaza.

Khi tổ công tác kiểm tra, phát hiện tại đây có rất đông khách ngồi ăn uống. Ban đầu xác định khoảng 120 người khách đang ăn uống tại tầng B1, tầng 1 và tầng 11 trong cơ sở kinh doanh. Các tổ công tác kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách trong nhà hàng, đồng thời lập biên bản ghi nhận lại sự việc.

Chủ tịch UBND phường Trung Hòa đã chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp với Công an phường tiến hành test nhanh Covid-19 đối với số khách tại cơ sở và kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đây. Đến 5h cùng ngày, việc test nhanh Covid-19 mới hoàn thành. Kết quả có 4 khách dương tính với Covid-19 gồm Bùi Ngọc Trâm, sinh năm 1995, ở ngách 59 ngõ Hòa Bình, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội; Trịnh Công Sơn, sinh năm 1994, trú tại khu 13 xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ; Tạ Xuân Hương, sinh năm 1991, ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 2000, ở xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định.

Lực lượng Công an phường đã phối hợp với y tế phong tỏa và yêu cầu khách ở lại để phối hợp xác minh làm rõ. Riêng đối với 4 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng tổ chức cách ly 1 phòng riêng chờ kết quả xét nghiệm PCR. Hiện số khách còn lại vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Thông tin với phóng viên, chỉ huy Công an phường Trung Hòa cho biết: Cơ sở vi phạm trên do ông Nguyễn Chí Thắng, sinh năm 1983 làm chủ. Ngành nghề kinh doanh của cơ sở gồm karaoke, nhà hàng, cà phê. Trong đó tầng B1, tầng 1,5,6,10,11,12: kinh doanh hàng ăn và cà phê; tầng 2 đến tầng 4 kinh doanh karaoke, tầng 7 đang sửa chữa để không, tầng 8 là bếp.

Địa bàn phường Trung Hòa thuộc cấp độ 1, nên các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép hoạt động bình thường. Công an phường đã mời chủ cơ sở cam kết chấp hành đúng hoạt động theo quy định, tuyệt đối không kinh doanh karaoke, chỉ được phép kinh doanh nhà hàng, đảm bảo khoảng cách an toàn "5K" và bố trí giám sát hoạt động nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Trong năm 2021, Công an phường Trung Hòa đã 3 lần chủ động phát hiện, kiểm tra đối với vi phạm của cơ sở và đề xuất xử phạt, cụ thể:

Trong các ngày 17/5, 27/7, UBND quận Cầu Giấy xử phạt 15 triệu đồng cơ sở kinh doanh này với lỗi không thực hiện quyết quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng; 45 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống cộng, có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch Covid-19, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; không giao kết hợp đồng bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Mới đây, ngày 2/12/2021, UBND quận Cầu Giấy xử phạt cơ sở này 20 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. Đối với cơ sở nêu trên, Công an phường Trung Hòa đã thiết lập hồ sơ đầy đủ. Với các đợt dịch Covid-19 đều có thông báo ký cam kết đối với đại diện, quản lý cơ sở, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm tại đây.

Sau lần phạt thứ 3, Công an phường Trung Hòa đã tham mưu cho UBND phường đề xuất Chủ tịch UBND quận nghiên cứu các quy định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở trên, vì nhiều lần vi phạm. Đồng thời, Công an phường báo cáo Công an quận Cầu Giấy để chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với đơn vị kiểm tra, phát hiện và xử lý khi cơ sở vi phạm.

