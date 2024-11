Hai nhân viên "làm luật" với người bán hàng rong ở hồ Gươm

Ngày 18-11, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (thuộc UBND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với hai nhân sự thuộc Đội an ninh trật tự liên quan đến vụ bị tố thu tiền làm luật.

Nhân viên Đội An ninh trật tự thu tiền "làm luật" người bán hàng rong. Ảnh: TPO

Trước đó, báo chí phản ảnh việc 2 nhân viên Đội an ninh trật tự thuộc Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội bị "tố" thu tiền "làm luật" của một số người bán hàng, biểu diễn nghệ thuật tự do ở khu vực hồ Gươm. Qua đó, hai nhân viên đã có hành vi thu tiền làm luật của một số người bán hàng rong 30.000 đồng-50.000 đồng/buổi và hoạt động nghệ thuật tự do trên khu vực nêu trên từ 300 ngàn-500 ngàn đồng/lượt.

Sau khi xác minh, Công an quận và Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội xác định hai người này có hành vi nhận tiền của những người bán hàng rong, các nhóm biểu diễn tự phát… tại phố đi bộ Hoàn Kiếm trong thời gian qua.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết hai người này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã giao Công an quận chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục xác minh thông tin, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm.

