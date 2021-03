Hai CSGT mở đường đưa sản phụ sinh trên ôtô đến bệnh viện được khen thưởng

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 16:36 PM (GMT+7)

Người mẹ sinh con trên ôtô nên tài xế đã hốt hoảng nhờ CSGT dùng xe đặc chủng hú còi mở đường cho xe đến bệnh viện an toàn.

Sáng 29-3, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP HCM, thượng tá Lê Viết Tiệp - Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã trao giấy khen cho đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân thuộc Đội CSGT – Trật tự Công an quận 5 về việc kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho ôtô chở sản phụ đến Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM an toàn.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 26-3, đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông một số tuyến đường tại quận 5.

Hai đại úy CSGT được khen thưởng sáng 29-3

Khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt - An Bình, 2 CSGT nhận được tin báo của anh Lê Minh Thanh (SN 1990, ngụ Đồng Nai) về việc một sản phụ sanh con trên ôtô do anh đang điều khiển. Hai cán bộ CSGT lập tức điều khiển 2 xe mô tô đặc chủng hú còi "mở đường" cho xe anh Thanh đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Sự việc trên đã được camera hành trình trên xe anh Thanh ghi lại và chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội với nhiều lời tán dương, khen ngợi.

Anh Lê Minh Thanh, người điều khiển ôtô cho biết, sáng 26-3, anh dùng xe chở chị ruột của mình lên TP HCM sinh con. Tuy nhiên, khi xe vừa qua hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) thì chị của anh sinh con ngay trên xe.

Lúc này, sản phụ thì la thất thanh còn em bé thì khóc thét nên anh Thanh cũng phát hoảng. Khi vừa qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương (quận 5), anh Thanh thấy 2 CSGT đang làm nhiệm vụ nên dừng xe nhờ mở đường.

Sau đó, xe của anh cũng đến được Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cơ sở 1 trên đường Hồng Bàng, quận 5 và các y bác sĩ đưa 2 mẹ con vào bệnh viện an toàn.

