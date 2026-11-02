Hai công nhân tử vong khi làm việc tại hầm chứa xăng dầu: Doanh nghiệp nói gì?

Liên quan vụ 2 công nhân tử vong khi làm việc tại hầm chứa xăng dầu, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo công ty kinh doanh xăng dầu Huế cho biết, 2 công nhân tử vong là nhân sự của một doanh nghiệp ở Đắk Lắk và là đối tác thường xuyên của công ty trong việc sục rửa các bồn hầm chứa nhiên liệu.

Theo vị lãnh đạo kể trên: “Cửa hàng xăng dầu ở số 2 đường Lê Ngô Cát (phường Thuận Hoá, TP Huế) vốn là cửa hàng của công ty. Tuy nhiên, sau đó ngưng hoạt động gần một năm khi hết hạn thuê đất và phục vụ chủ trương thu hồi đất của chính quyền để thực hiện chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình chỉnh trang đô thị chưa có đối tác nên sau đó nhà nước tổ chức đấu giá và công ty trúng đấu giá, được thuê ngắn hạn trong vòng 5 năm và nhà nước có thể thu hồi bất cứ lúc nào khi có nhu cầu sử dụng...”.

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở số 2 đường Lê Ngô Cát (phường Thuận Hoá, TP Huế) nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: P.Đ)

Cũng theo vị lãnh đạo trên, trước kia khi bàn giao mặt bằng trả lại cho nhà nước, công ty cũng đã sục rửa bể chứa nguyên liệu. Tuy nhiên, sau khi được thuê đất ngắn hạn, đơn vị thuê 1 doanh nghiệp ở Đắk Lắk sục rửa bể một lần nữa để các đơn vị chức năng đến nghiệm thu do xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khi được các đơn vị liên quan nghiệm thu, thông qua thì mới có thể chính thức mở cửa kinh doanh.

Khoảng 9 - 10h ngày 1/11, 3 công nhân của doanh nghiệp ở Đắk Lắk ra Cửa hàng xăng dầu ở số 2 đường Lê Ngô Cát (phường Thuận Hoá, TP Huế) để khảo sát trước khi thực hiện sục rửa hầm chứa nhiên liệu. Trong quá trình khảo sát, anh Lê Hoài P. (25 tuổi, quê Thanh Hóa) đánh rơi ống hút xuống hầm nên xuống lấy và lập tức bất tỉnh.

Thấy đồng nghiệp gặp nạn, anh Nguyễn Đức T. (32 tuổi, quê Đắk Lắk) tiếp tục xuống hầm để ứng cứu nhưng cũng bị ngất. Người còn lại ở trên lập tức liên hệ lực lượng chức năng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, 2 công nhân bị ngất đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi tích cực làm việc với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Đồng thời cũng cử lãnh đạo, cán bộ đưa 2 nạn nhân về quê lo hậu sự và trước mắt công ty cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 50 triệu đồng...”, lãnh đạo công ty kinh doanh xăng dầu ở Huế có liên quan đến sự việc thông tin.