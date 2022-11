Hà Tĩnh phá kỷ lục về nắng nóng trong vòng hơn 60 năm dù đã sang mùa đông

Hà Tĩnh ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục những ngày cuối tháng 11. Ảnh minh họa

Ngày 29/11, trao đổi với PV, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho hay, thời tiết dù đã lập đông gần một tháng (7/11 dương lịch) nhưng đơn vị này vừa ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong những ngày cuối tháng 11.

Cụ thể, ngày 28/11, khu vực TP Hà Tĩnh ghi nhận nhiệt độ cao 33,1 độ C; huyện Hương Khê cao 33,3 độ C; huyện Hương Sơn cao nhất 34,2 độ C.

“Đây là những số liệu cao nhất trong chuỗi số liệu cùng thời kỳ kể từ năm 1960. Chúng tôi chưa từng ghi nhận nhiệt độ cao như thế trong những ngày cuối tháng 11”, ông Bá nhấn mạnh.

Theo ông Bá, những năm trước đây cũng có một số năm ghi nhận nhiệt độ cao nhất tăng lên trên 30 độ C vào thời gian cuối tháng 11 (tần suất chỉ khoảng 10%), tuy nhiên các năm đó tháng 11 thời tiết đều thuộc pha El Nino (pha nóng).

Năm nay, ngành khí tượng nhận định thời tiết nghiêng về pha La Nina (pha lạnh), do đó, nhiệt độ cuối tháng 11 tăng cao kỷ lục ở Hà Tĩnh cho thấy biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra mạnh mẽ, xu thế tăng nhiệt độ ngày càng rõ rệt.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết thêm, hôm nay (29/11), nắng vẫn diễn ra trên hầu khắp địa bàn Hà Tĩnh. Nhiệt độ nhiều nơi ghi nhận vẫn trên 30 độ C nhưng đã giảm 1-2 độ C so với ngày 28/11.

Từ ngày 30/11, nền nhiệt tại Hà Tĩnh bắt đầu giảm, trời mát mẻ. Từ đêm 30/11, chuyển mưa, có nơi mưa to, trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh.

