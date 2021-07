Hà Nội xác định 585 trường hợp liên quan đến gia đình 5 người dương tính với SARS-CoV-2

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 12:52 PM (GMT+7)

Theo đại diện huyện Mỹ Đức, lực lượng chức năng đã xác định những người tiếp xúc với gia đình anh C. có 88 F1, 329 F2, 168 F3, tổng là 585 người.

Ngày 6/7, báo cáo tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội, đại diện huyện Mỹ Đức cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cùng gia đình.

Cụ thể: Trường hợp 1 là chồng L.V.C, sinh năm 1982, là lái xe tự do, có tiền sử đi bán xe tại huyện Hoàng Mai, Nghệ An ngày 22/6 (cùng F0 tại Hà Nam, có triệu chứng ngày 1/7, có kết quả PCR dương tính ngày 5/7). Trường hợp 2 là vợ N.T.T, nữ, sinh năm 1983, có triệu chứng ngày 1/7. Trường hợp 3 là con L.V.T, nam, sinh năm 2003, có triệu chứng ngày 2/7. Trường hợp 4 là con L.T.V.A, nữ, sinh năm 2007, có triệu chứng ngày 2/7. Trường hợp 5 là con L.T.K.N, nữ, sinh năm 2013, có triệu chứng ngày 3/7.

Phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội sáng 6/7

Theo đại diện huyện Mỹ Đức, ngày 24/6 - 28/6, anh L.V.C. về nhà tiếp xúc với vợ và 3 con trong gia đình, không tiếp xúc với người ngoài. Ngày 29/6, anh C. có biểu hiện ho, sốt 38,5 độ đã tự mua thuốc uống.

Ngày 1/7, anh C. vào khu lò gạch của anh Hưng tại địa chỉ xã Hồng Sơn để giao dịch chuyển tiền có tiếp xúc với kế toán, có đeo khẩu trang, thời gian tiếp xúc khoảng 10 phút.

17h ngày 2/7, anh C. đến nhà anh T. ở xóm mới, xã Bột Xuyên, thời gian tiếp xúc khoảng 2 phút.

Ngày 5/7, anh C. ho nhiều hơn, sốt nhẹ 37,8 độ C. Sáng 8h anh C. đến phòng khám đa khoa An Mỹ khám với triệu chứng ho sốt. Tại đây, anh C. đã được làm khai báo y tế nhưng anh C. không khai báo có vào Nghệ An để bán xe. Anh C. được làm xét nghiệm máu, chụp X-quang. Đến 9h30 anh C. về nhà. Tại phòng khám này anh C. tiếp xúc với 15 cán bộ.

Đến 11h, anh C. tự xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức, tại đây anh C. được test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Anh C. cùng vợ và 3 con được lấy mẫu ngay gửi CDC Hà Nội xét nghiệm và theo dõi, cách ly tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức. Đến 22h ngày 5/7, CDC Hà Nội chính thức thông báo 5 trường hợp của gia đình anh C. đều dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đại diện huyện Mỹ Đức, lực lượng chức năng đã xác định được những người tiếp xúc với gia đình anh C. có 88 F1, 329 F2, 168 F3, tổng là 585 người. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Đã chuyển 5 trường hợp dương tính đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, phun khử khuẩn toàn bộ nhà anh C. những nơi gia đình anh C. đi và đến. Lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm là 91 mẫu, đang chờ kết quả.

Sau khi nắm được thông tin, huyện Mỹ Đức đã họp khẩn, thần tốc truy vết, khoanh vùng ổ dịch. Ban hành quyết định cách ly y tế, lập chốt kiểm soát đối với thôn Kênh Đào, xã An Mỹ gồm 618 hộ gia đình 2190 nhân khẩu.

Ngoài ra, huyện Mỹ Đức cũng ban hành văn bản từ 0h ngày 6/7, dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, dừng các nhà hàng, dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán mang về, không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người. Dừng triệt để các cửa hàng cắt tóc gội đầu, hoạt động vui chơi thể dục, tổ chức họp đông người không cần thiết.

