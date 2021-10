Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đầu tiên, nhiệt độ dưới 17 độ C

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021 11:25 AM (GMT+7)

Không khí lạnh được tăng cường xuống liên tục khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ cũng như Hà Nội giảm, trời rét về đêm và sáng sớm.

Miền Bắc chuẩn bị hứng đợt rét đầu tiên của mùa đông năm 2021-2022. Ảnh minh họa.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho hay, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và sẽ ảnh hưởng kéo dài 2-3 ngày tới khi không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tình hình mưa tại Hà Nội và các tỉnh miền núi Bắc Bộ sẽ giảm dần. Hôm nay (16/10), ở khu vực Bắc Bộ, Hà Nội chỉ còn mưa vào đêm và sáng, trưa chiều trời khô ráo. Ngày 17/10, trời sẽ khô ráo hơn và tình trạng khô ráo sẽ kéo dài sang tuần tới.

Tuy nhiệt độ vào đêm và sáng ở khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội sẽ có xu hướng giảm, nhất là khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 17 độ C.

“Trong các ngày 16, 17 và 18/10, Hà Nội sẽ cảm nhận được cái rét về đêm và sáng. Đây sẽ là đợt rét đầu tiên của Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc tại mùa đông năm 2021-2022”, ông Hưởng nhận định.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Đêm qua và sáng nay (16/10), ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 15/10 đến 8h ngày 16/10) như: Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 296.8mm, Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 200.2mm, Ba Long (Quảng Trị) 196.8mm, Thuận Hòa (Thừa Thiên Huế) 151.8mm…

Dự báo, từ nay (16/10) đến ngày 18/10 ở khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa cụ thể: Nghệ An có tổng lượng mưa từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 150mm; Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa từ 250-500mm, cục bộ có nơi trên 500mm; Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên có tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

