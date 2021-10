Người dân Thủ đô đón cái lạnh đầu mùa kèm mưa

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 10:01 AM (GMT+7)

Đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về, nhiệt độ giảm sâu khiến người dân Thủ đô cảm nhận được rõ rệt thời tiết se lạnh kèm theo mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 10/10, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-21 độ.

Thời điểm nhiệt độ thấp nhất vào sáng nay tại Hà Nội khoảng 20 độ C.

Nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều người ra đường phải mặc thêm áo khoác.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh nên mưa dông ở Hà Nội kéo dài, không ngớt.

Được biết, nhiệt độ thấp tiếp tục duy trì và giảm xuống trong vài ngày tới.

Mưa dông kéo dài, khu vực hồ Hoàn Kiếm vắng bóng phương tiện qua lại

Cơn mưa kèm theo gió lớn khiến các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn.

Một số người bất chấp mưa gió vẫn chăm chỉ tập thể dục.

Mưa nặng hạt, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Áo mưa không chỉ giúp người đi đường tránh mưa mà còn giảm cái lạnh do nhiệt độ giảm thấp.

Cơn mưa không ngớt ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường.

Hình ảnh ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi, gần nút giao Tây Sơn - Trường Chinh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền, Hà Nội sẽ có gió giật cấp 6-7.

Nguồn: https://tienphong.vn/nguoi-dan-thu-do-don-cai-lanh-dau-mua-kem-mua-post1383599.tpoNguồn: https://tienphong.vn/nguoi-dan-thu-do-don-cai-lanh-dau-mua-kem-mua-post1383599.tpo