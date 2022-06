Hà Nội dự báo mưa đá, dông, lốc, sét từ nay đến 11/6

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa lớn cục bộ, dông lốc, gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ đêm qua đến sáng sớm nay (9/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Cụ thể như: Mường Tè, Lai Châu 46.1mm; Tam Đường, Lai Châu 35.2mm; Vị Xuyên, Hà Giang 31.6mm; Tủa Chùa, Điện Biên 25mm,…

Bắc Bộ mưa lớn, mưa đá từ nay đến 11/6

Do đó dự báo, khu vực Hà Nội, từ hôm nay (9/6) đến ngày 11/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ từ hôm nay (9/6) đến hết đêm 10/6, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm.

Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

