Đường phố Hà Nội ùn tắc trong cơn mưa lớn ngày đầu tuần

Thứ Hai, ngày 06/06/2022 10:09 AM (GMT+7)

Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay 6/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; vùng đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tại Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo ghi nhận của báo Tiền Phong ngay từ sáng sớm, cơn mưa lớn kéo dài khiến việc di chuyển của người dân gặp khá nhiều khó khăn, nhất là trong khung giờ cao điểm.

Nhiều người lựa chọn xe buýt di chuyển trong thời điểm mưa to sáng nay.

8h sáng lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn khá đông đúc tại tuyến đường Nguyễn Trãi.

Một người dân bất chấp nguy hiểm di chuyển ngược chiều trong cơn mưa tầm tã sáng nay.

Tuyến đường Trường Chinh cũng ùn tắc cục bộ vào thời điểm sáng nay.

Cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ sáng nay khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Theo dự báo, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm sâu do tác động của mưa rào và dông có thể kéo dài từ ngày hôm nay đến ngày 11-12/6.

