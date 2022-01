Gỡ bỏ hình ảnh trẻ em ở "Tịnh Thất Bồng Lai" là cấp bách

Cục Trẻ em (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị phối hợp ngăn chặn phát tán, gỡ bỏ hình ảnh trẻ em ở "Tịnh Thất Bồng Lai"

Vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra nhiều vấn đề xảy ra tại "Tịnh Thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, mạng xã hội bắt đầu chia sẻ hình ảnh các cháu bé được sinh ra tại đây kèm theo sơ đồ gia phả khiến không ít người giật mình. Các chuyên gia pháp lý và chuyên gia tâm lý khẳng định đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng Quyền riêng tư, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống các cháu. Bên cạnh chia sẻ tên tuổi, hình ảnh, thông tin, sơ đồ phả hệ, mạng xã hội còn đào bới, mổ xẻ bản kết luận giám định ADN của ông Lê Tùng Vân (SN 1932) với các thành viên sống tại "Tịnh Thất Bồng Lai".

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) đã yêu cầu các cá nhân, tổ chức dừng ngay việc chia sẻ này bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

Bên cạnh đó, Cục Trẻ em đã gửi công văn đến Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo Cục Trẻ em, việc đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại "Tịnh thất Bồng Lai" trên mạng xã hội facebook là vi phạm đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của trẻ em; ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của Luật Trẻ em và các nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Cục Trẻ em yêu cầu phải gỡ bỏ và dừng việc tiết lộ những thông tin liên quan tới đời sống cá nhân của trẻ em ở "Tịnh Thất Bồng Lai".

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam nói người lớn làm sai thì sẽ bị pháp luật soi xét, phán tội nhưng trẻ em là những đứa trẻ hồn nhiên. Bà mong cộng đồng mạng vì lương tâm, đạo đức hãy dừng chia sẻ hình ảnh của các cháu để các cháu phát triển tự nhiên như bao đứa trẻ khác.

Thông tin Cục Trẻ em gửi công văn đến Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ hình ảnh và thông tin các cháu, bà Lê Thị Thu nhấn mạnh:

"Đây là việc cần làm và phải làm khẩn trương, cấp bách. Gỡ bỏ nhanh hình ảnh, thông tin, sơ đồ phả hệ các cháu để sau này các cháu lớn lên không mặc cảm với cuộc đời. Việc gỡ bỏ cũng là cần thiết vì hành vi chia sẻ hình ảnh, thông tin trẻ em là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quyền trẻ em cũng như vi phạm Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em".

Về việc những người sống ở "Tịnh Thất Bồng Lai" có kênh youtube hơn 2 triệu người đăng ký thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt các cháu, bà Lê Thị Thu cho rằng việc đưa hình ảnh gia đình lên youtube không sai, không vi phạm pháp luật.

Nhưng để các cháu lớn lên trong yên bình thì, bà Thu mong gia đình suy nghĩ, cân nhắc đưa những clip về các cháu lên mạng.

Bà Nguyễn Quỳnh Lan – Viện trưởng VKSND quận Gò Vấp (TP HCM) nhìn nhận chia sẻ hình ảnh trẻ em, kiếm tiền từ thông tin giật gân về trẻ em là vi phạm pháp luật cũng như vi phạm đạo đức. Việc gỡ bỏ thông tin các cháu ở "Tịnh Thất Bồng Lai" phải được khẩn trương nhằm giúp các cháu sớm ổn định cuộc sống.

"Đây là vấn đề nghiêm trọng, việc mạng xã hội bàn tán về cha, mẹ các cháu và những vấn đề về ADN cũng như nhiều thông tin khác sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống các em.

Một thông tin không tốt sẽ làm đảo lộn đời sống, chuyện học hành, tâm lý của trẻ; sau này trẻ đến trường sẽ bị xa lánh, xấu hổ. Mong xã hội hãy ứng xử văn minh là ngừng chia sẻ thông tin về các cháu, hãy để các cháu sống cuộc đời bình thường, lớn lên một cách hồn nhiên như bao đứa trẻ khác" - bà Nguyễn Quỳnh Lan nhấn mạnh.

