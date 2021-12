Giây phút “chết đi sống lại” của 17 thuyền viên tàu Ming Yue 69

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, sáng 14/12, trung tâm nhận được tin báo nạn khẩn cấp, tàu Ming Yue 69 gặp nạn tại vị trí cách cửa vịnh Vân Phong khoảng 2 hải lý, cách Đông Bắc phía Nha Trang 28 hải lý. 17 thuyền viên đã rời tàu. Ngay sau đó, trung tâm đã phát thông báo khẩn cấp, yêu cầu các phương tiện hoạt động tại khu vực tăng cường cảnh giới, tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, điều động tàu chuyên dụng SAR 27-01 đang thường trực tại Nha Trang rời bến đi cứu nạn lúc 4h20 cùng ngày. Đến 5h38, tàu lai dắt Sea Boxer phát hiện và cứu vớt an toàn 6 thuyền viên tàu Ming Yue 69 đang trôi dạt trên 1 phao bè ở khu vực lân cận. Sau đó không lâu, tàu Sea Boxer tiếp tục phát hiện phao bè thứ 2 cùng 11 thuyền viên còn lại đang trôi dạt. Toàn bộ thuyền viên tàu Ming Yue 69 đã được cứu sống an toàn vào lúc 6h30 sáng cùng ngày. Trước đó, ngày 1/12/2021, trung tâm cũng đã huy động nhiều phương tiện cứu sống an toàn 18 thuyền viên rời tàu Narimoto Maru, trôi dạt trên vùng biển Bình Thuận.