15 ngư dân trên tàu cá chết máy trôi dạt trên biển

Chủ Nhật, ngày 12/12/2021 16:45 PM (GMT+7)

15 ngư dân Quảng Ngãi khai hải sản ở vùng biển Hoàng Sa đang trên về đất liền thì tàu bị chết máy, trôi tự do.

Thời tiết trên biển đang xấu nên các ngư dân chờ được cứu hộ khẩn cấp

16 giờ chiều nay (12/12), tàu cá QNg-96138TS của ngư dân Lê Đình Việt ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn đang trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn khoảng 100 hải lý. Trước đó, vào khoảng 21 giờ đêm qua (11/12), trong lúc đang trên đường từ Hoàng Sa chạy về đất liền thì tàu bị chết máy và trôi tự do. 15 ngư dân đi trên tàu cố gắng khắc phục máy tàu nhưng không sửa chữa được. Do sóng to, gió lớn nên các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu đề nghị cứu hộ cứu nạn.

Phía gia đình chủ tàu cho biết, rất lo lắng cho sự an nguy của người thân đang đi trên tàu QNg-96138TS vì thời tiết trên vùng biển Hoàng Sa đang càng lúc càng xấu.

Ông Lê Khuân, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh, huyện Lý Sơn cho biết, đã nắm được tình hình tàu cá của ngư dân địa phương bị nạn và đang đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương có phương án cứu hộ cứu nạn. “Phải khẩn trương cứu hộ tàu cá và ngư dân bị nạn này” – ông Khuân nói.

