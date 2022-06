Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM có tân Trưởng ban Trị sự

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ X (2022 – 2027) gồm 89 vị với 32 người trong Ban Thường trực, còn lại là các thành viên. Hòa thượng Thích Lệ Trang được suy cử làm Trưởng ban Trị sự.

Ngày 18/6, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, diễn ra phiên trọng thể tại Việt Nam Quốc tự (quận 10, TP.HCM), với sự tham dự của hơn 700 đại biểu.

Tham dự đại hội có ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM cho rằng, đại hội hôm nay chính là cơ hội để nhìn lại, nhận xét, đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình vận hành Phật sự trong 5 năm qua của cả hệ thống tổ chức GHPGVN TP.HCM nhằm đúc kết những kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, mở ra một bước tiến mới trên tinh thần: “Ổn định, kỷ cương, hội nhập và phát triển”.

Hơn 700 đại biểu tham dự đại hội.

“Đại hội tin tưởng rằng GHPGVN TP.HCM với đội ngũ lãnh đạo trẻ trong tương lai bằng nhiều năng lực luôn sẵn sàng tâm thế phát huy những tiềm lực vốn có của Phật giáo thành phố để mạnh dạn canh tân, đột phá phương thức quản trị Giáo hội với nhiều định hướng chiến lược nhằm góp phần nâng tầm GHPGVN thành phố có một vị thế quan trọng trong hệ thống tổ chức GHPGVN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, góp phần ổn định xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh…”, Hòa thượng Thích Thiện Tâm bày tỏ.

Đại hội đã giới thiệu và suy cử Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022 – 2027) gồm 89 vị với 32 người trong đó Ban Thường trực, còn lại là các ủy viên.

Hòa thượng Thích Lệ Trang được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X. Cùng với đó, đại hội cũng suy tôn 10 vị giáo phẩm vào Ban Chứng minh và 2 vị vào Ban Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho rằng để được thành tựu những Phật sự mà chư tôn đức đã ủy thác, để tiếp tục phát huy trên con đường phụng đạo giúp đời, đội ngũ Ban Trị sự nhiệm kỳ mới mong nhận được sự ủng hộ, yểm trợ từ các vị chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử cùng các cấp lãnh đạo quan tâm ủng hộ được thành tựu mọi Phật sự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự nhiệm kỳ IX, được suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022 - 2027).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn dặn dò đội ngũ Ban Trị sự nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng bức khánh chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của Phật giáo TP.HCM trong nhiệm kỳ qua, triển khai rất hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng số kinh phí các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo đã thực hiện nhiệm kỳ 2017 - 2022 với trên 3.502 tỷ đồng.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ mong muốn các vị được suy tôn, suy cử vào Ban Chứng minh và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chương trình hành động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra; thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, đoàn kết hoà hợp giữa Phật giáo với các tôn giáo bạn và các tầng lớp nhân dân, chung tay xây dựng và phát triển đất nước và TP.HCM phồn vinh, hạnh phúc, nghĩa tình.

Dịp này, GHPGVN TP.HCM đã trao tặng 5 tỷ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" TP.HCM và 5 tỷ đồng vào quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" TP.HCM.

