Giám đốc Sở Y tế TP HCM: Thành phố đang ở cấp độ "vùng cam"

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 22:45 PM (GMT+7)

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đặc biệt nhấn mạnh TP chưa ở giai đoạn bình thường mới. Theo ông, TP HCM hiện vẫn ở cấp độ "vùng cam" và đang phấn đấu tiến tới "vùng vàng"

Ngày 15-10, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 20 giờ tối nay với chủ đề "Các vấn đề y tế và hỗ trợ an sinh trong điều kiện bình thường mới".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu; Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng sẽ trực tiếp trả lời người dân về các vấn đề liên quan

Tại chương trình, lãnh đạo TP HCM đã trả lời trực diện các băn khoăn, thắc mắc của người dân về các vấn đề y tế cũng như các hỗ trợ an sinh cho người dân trong thời gian tới. Chương trình có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu và Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng.

Không nên chủ quan, lơ là

Mở đầu chương trình, nhiều người dân thành phố đã đề cập ngay đến vấn đề TP HCM thuộc cấp độ dịch nào theo Nghị quyết 128 của Chính phủ vừa ban hành.

Trả lời câu hỏi, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết có 2 tiêu chí để căn cứ vào đó để đánh giá cấp độ dịch. Một là tỉ lệ người 18 tuổi được tiêm vắc-xin. Hai là số ca mắc mới trên 100.000 dân.

"Với tiêu chí một về vắc-xin thì thành phố đã đạt với tỉ lệ trên 98% người dân từ 18 tuổi được tiêm mũi 1. Còn tiêu chí thứ 2 thì hiện nay thành phố mình dao động khoảng 150 ca/100.000 dân. Đối chiếu vào quy định của Nghị quyết 128 thì TP HCM đang ở cấp độ vùng cam" – Giám đốc Sở Y tế thông tin.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM hy vọng số ca mắc mới sẽ ngày càng giảm và thành phố sẽ chuyển dần từ cấp độ "vùng cam" qua "vùng vàng". Tuy nhiên, ông Tăng Chí Thượng khuyến cáo người dân không nên chủ quan, lơ là, bởi trạng thái nguy cơ thay đổi hằng ngày. Do đó, người dân phải luôn tuân thủ 5K, các đơn vị, cơ quan phải tuân thủ Bộ Tiêu chí an toàn trên từng lĩnh vực.

Tại chương trình, Giám đốc Sở Y tế cũng thông tin một thông số tích cực của công tác phòng, chống dịch bệnh là số bệnh nhân thở máy cũng giảm dần. Nếu trước đây lúc nào cũng trên 1.000 ca, gần đây đã giảm còn khoảng 500 ca.

App An sinh quá tải

Liên quan đến vấn đề an sinh, nhiều người dân thành phố cho biết gần đây không truy cập được app An sinh.

Trả lời thắc mắc của người dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu cho biết song song với các hỗ trợ truyền thống, thành phố cũng xây dựng app An sinh. Vừa qua Trung tâm An sinh TP HCM cũng đã tổ chức Chương trình "Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương" với chủ đề "Triệu người có giúp nhiều người khó" trên ứng dụng An sinh của Trung tâm an sinh thành phố. Chương trình được thiết kế giúp nhà hảo tâm và người cần trợ giúp có thể tương tác trực tiếp trong suốt quá trình trao và nhận dưới sự giám sát và điều phối của Trung tâm An sinh thành phố.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi không lường hết được sự quan tâm và nhu cầu của bà con nhiều hơn dự tính đến như vậy. Có rất nhiều người dân đăng ký nên thời gian qua app An sinh đã bị nghẽn. Tuy nhiên, đến hôm nay, app đã cơ bản đã điều chỉnh được lỗi kỹ thuật nên giờ cô bác có thể đăng ký được bình thường" - bà Tô Thị Bích Châu nói.

Đối với phản ánh đã đăng ký được app An sinh, đã được duyệt nhưng sao chưa được nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM cho hay: "Sau khi người dân đăng ký, chúng tôi sẽ chuyển về địa phương để xác nhận. Quy trình này thường mất 3-5 ngày. Sau khi có kết quả xác nhận từ địa phương, thông tin người cần hỗ trợ mới được chuyển sang các nhà hảo tâm".

TP HCM chưa ở giai đoạn bình thường mới

Tiếp tục trả lời câu hỏi của người dân về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Y tế đặc biệt nhấn mạnh TP HCM chưa ở giai đoạn bình thường mới.

"TP HCM mới cơ bản kiểm soát được dịch, chuyển từ cấp độ xấu nhất là "vùng đỏ" xuống cấp độ 3 là "vùng cam". Nếu tình hình dịch tiếp tục chuyển biến tốt, người dân thực hiện nghiêm 5K và tiêm vắc-xin thì mới có thể tiến tới cấp độ 2 "vùng vàng"" – ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Do đó, Giám đốc Tăng Chí Thượng cho rằng rất cần đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu và có ứng xử phù hợp. Việc TP HCM chuyển được cấp độ dịch từ "vùng đỏ" xuống "vùng cam" là một nỗ lực cực kỳ lớn của cả thành phố, cần người dân cần tiếp tục giữ tinh thần cảnh giác và nâng cao ý thức.

Chương trình livestream "Dân hỏi- Thành phố trả lời" do Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp tổ chức từ ngày 24-8 đến nay. Đây là chương trình để chính quyền TP HCM lắng nghe, đối thoại, giải đáp những nhu cầu, bức xúc, nguyện vọng của người dân. Bằng việc sử dụng công cụ truyền thông mới trên mạng xã hội, chương trình đã trở thành một kênh cung cấp thông tin hiệu quả, chính xác, trực tiếp đến người dân, góp phần đẩy lùi tin giả, tin sai sự thật. Đến nay, Chương trình livestream "Dân hỏi- Thành phố trả lời" đã thực hiện 15 số trên Fapage của Trung tâm Báo chí TP HCM, đồng thời được tiếp sóng qua 15 kênh truyền thông mạng xã hội Facebook và 5 kênh truyền thông qua Youtube với nhiều chủ đề khác nhau, tập trung vào các nội dung, sự kiện mà người dân quan tâm, đặc biệt là các vấn đề an sinh xã hội, giao thông, an ninh trật tự… Đặc biệt, số phát sóng tối 6-9, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã tham sự và trực tiếp chia sẻ thông tin với người dân về những định hướng, kế hoạch của TP HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15-9. Số phát sóng này đã ghi nhận những con số vô cùng nổi bật và ấn tượng với 172.000 người xem cùng một lúc, 20.000 lượt chia sẻ, 800.000 lượt xem, 100.000 lượt bình luận, 60.000 lượt tương tác và thêm 200.000 lượt đăng ký app An sinh.

Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/toi-nay-lanh-dao-tp-hcm-truc-tiep-doi-thoai-voi-dan-ve-van-de-an-si...Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/toi-nay-lanh-dao-tp-hcm-truc-tiep-doi-thoai-voi-dan-ve-van-de-an-sinh-y-te-20211015164352014.htm