Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Chiều 1-6, tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định thay Đại tá Phạm Văn Long được điều động làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trung tướng Lê Quốc Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Tại lễ công bố quyết định, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Minh Tiến tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, phẩm chất, năng lực công tác cùng với tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định nắm chắc địa bàn, triển khai hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Minh Tiến khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Trần Minh Tiến, sinh năm 1967, quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Trần Minh Tiến từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Công an huyện Bình Lục; Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

