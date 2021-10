Giám đốc Công an Bình Dương nói về vụ bệnh nhân tử vong vì cơ sở y tế không tiếp nhận

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 11:13 AM (GMT+7)

Người nhà bệnh nhân cho rằng ông N.D tử vong sau khi ghé 5 cơ sở y tế nhưng không được tiếp nhận. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, có 2 cơ sở y tế có dấu hiệu vi phạm nhưng không có yếu tố phạm tội hình sự.

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong sau khi đến các cơ sở y tế nhưng không được tiếp nhận, ngày 3/10, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin diễn biến tiếp theo.

Theo đại tá Quyên, tối 13/8, ông N.D (SN 1964, tạm trú tại TP Dĩ An, Bình Dương) đang ăn mì thì có biểu hiện ngất xỉu. Sau đó, người nhà đưa ông đi cấp cứu. Khoảng 20h ngày 13/8, ông D. được đưa đến Trung tâm Y tế (TTYT) TP Dĩ An bằng xe tải. Khi đến trước cổng cơ sở y tế này, người nhà ông D. thấy có biển thông báo không tiếp nhận bệnh thông thường vì đang điều trị COVID-19.

Khoảng 22h30 cùng ngày, người nhà đưa ông D. đến phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng. Tại đây, ông D. được cấp cứu nhưng do bệnh nặng, vượt quá khả năng nên phòng khám này chuyển ông D. đến Bệnh viện Quân Y 4. Tuy nhiên, Bệnh viện Quân y 4 đang cấp cứu ca F0 và phun khử khuẩn nên hướng dẫn đưa người bệnh đến bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ việc

Người nhà không đưa bệnh nhân đến bệnh viện Đa khoa Thủ Đức mà đến phòng khám Đa khoa Nam Anh. Khi được hỏi có nhận cấp cứu không, bảo vệ phòng khám nói có, nhưng khuyên nếu bệnh nặng nên chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho an toàn. Sau đó, người nhà đưa bệnh nhân về nhà. Bệnh nhân tử vong vào rạng sáng ngày 14/8.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân tử vong

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Ngày 19/8, Sở Y tế Bình Dương ra quyết định tạm dừng hoạt động phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng để điều tra.

Vẫn theo đại tá Quyên, quá trình điều tra không xác định dấu hiệu tội phạm hình sự. Do đó, sau khi xác định vi phạm tại phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng, công an đã yêu cầu thanh tra Sở Y tế phối hợp rút giấy phép hoạt động hành nghề của vị bác sĩ trực chính, người trực tiếp thăm khám ban đầu cho bệnh nhân nhưng lại để người nhà tự đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế khác.

Riêng đối với Bệnh viện Quân Y 4, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết thuộc thẩm quyền xác minh của cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, đến nay phía công an chưa nhận được thông tin phản hồi nên chưa có ý kiến. Đối với 3 cơ sở y tế còn lại, ngành y tế chỉ nhắc nhở vì không xác định được việc từ chối nhận bệnh.

Trước đó, nhằm đảm bảo không gián đoạn công tác khám chữa bệnh trong thời dịch chống dịch COVID-19, Sở Y tế Bình Dương đã ban hành hàng loạt công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn địa bàn đảm bảo tiếp nhận, thu dung người bệnh đến khám chữa bệnh, không được từ chối tiếp nhận người dân có nhu cầu khám chữa bệnh.

Nguồn: https://tienphong.vn/giam-doc-cong-an-binh-duong-noi-ve-vu-benh-nhan-tu-vong-vi-co-so-y-te-khong...Nguồn: https://tienphong.vn/giam-doc-cong-an-binh-duong-noi-ve-vu-benh-nhan-tu-vong-vi-co-so-y-te-khong-tiep-nhan-post1381703.tpo