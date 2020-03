Giám đốc BV Bạch Mai: 3.500 người ở BV không thể ra ngoài mua đồ dùng

Thứ Hai, ngày 30/03/2020 14:00 PM (GMT+7)

“Trước đây, chúng tôi biết có nhiều người rất quý mến các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, trân trọng bác sĩ Bạch Mai. Nhưng bây giờ, qua nhiều kênh truyền thông không chính xác, họ xem y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai là nguồn lây”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Tính đến sáng 30/3, có tổng số 194 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam, trong đó số ca mắc liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai là 25 người (khu vực nhà ăn bệnh viện có 16 bệnh nhân).

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã dựng lên một bệnh viện dã chiến tại khuôn viên bệnh viện. Đây là phần kịch bản dự phòng để bệnh viện sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất.

GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã có những chia sẻ về cách ứng phó trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại BV Bạch Mai.

GS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Với số lượng hơn 1.300 người bệnh nặng như vậy, các y, bác sĩ và nhân viên y tế làm thế nào để vừa đảm bảo chăm sóc cho bệnh nhân, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình?

Thực tế hiện nay tại bệnh viện khá khó khăn. Chúng tôi đã nhờ Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội và các ban ngành để có các giải pháp cùng hỗ trợ.

Như hiện tại, 3.500 người trong bệnh viện không thể đi ra ngoài mua sắm đồ dùng, vật dụng cá nhân. Mọi cái từ nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh răng đều do bệnh viện cấp.

Nhưng có một bất cập rất lớn là các chuyến hàng do chúng tôi đặt hay do nhân dân cả nước chuyển đến để hỗ trợ cho bệnh viện đều rất khó để có thể qua được chốt kiểm soát của công an. Dù rằng chúng tôi đã bố trí lực lượng tiếp nhận ngay tại cổng viện rồi mới dùng phương tiện trung chuyển đến các khoa.

Về vấn đề dinh dưỡng cho người bệnh và các nhân viên y tế trong bệnh viện. Nhà ăn của bệnh viện chính là nguồn lây nhiễm, chúng tôi đã phong tỏa khu nhà ăn và cách ly toàn bộ người làm việc tại đây.

Để có các suất ăn cho nhân viên y tế và người bệnh, chúng tôi đã liên hệ một công ty chuyên cung cấp xuất ăn cho hàng không. Tuy vậy, vẫn còn nhiều hạn chế về dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế phải làm việc 24/7. Bên cạnh đó, còn các suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhi, bệnh nhân ăn qua sonde…

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với 25 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, ông và các đồng nghiệp có bị né tránh không?

Khi tiếp xúc với nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai trong dịp này, đâu đó có thái độ e dè.

Trước đây, chúng tôi biết có nhiều người rất quý mến các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, trân trọng bác sĩ Bạch Mai. Nhưng bây giờ, qua nhiều kênh truyền thông không chính xác, họ xem y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai là nguồn lây, là người mang Covid-19 đến, vì thế họ né tránh. Thậm chí, có 1 bác sĩ của chúng tôi dù có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng khi bà nội mất, cả dòng họ không cho về để chịu tang bà.

Đáng buồn hơn nữa, chúng tôi cần các bác sĩ đang ở nhà vào bệnh viện hỗ trợ, nhưng tại nơi cư trú, họ bị địa phương ra quyết định cách ly tại nhà. Như vậy, tại “mặt trận” Bạch Mai này, chúng tôi đang thiếu đội ngũ bác sĩ, thiếu vật dụng sinh hoạt hằng ngày như điều kiện ăn uống, nghỉ ngủ.

Khi không được tái sản xuất sức lao động đầy đủ, đội ngũ nhân viên y tế trong bệnh viện sẽ không trụ được lâu. Các bác sĩ nếu không được vào bệnh viện để điều trị, làm việc thì chúng tôi không đảm bảo chất lượng điều trị được như mong muốn.

Chiều hôm qua (29/3), chúng tôi có cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, nhưng ngay cả quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai là GS.TS Ngô Quý Châu cũng không được phép ra khỏi nhà, và chúng tôi thấy đây là một vấn đề rất nóng, chúng tôi cần được sự hạ nhiệt từ lãnh đạo, từ các đồng nghiệp để ai trong chúng tôi cũng đủ sẵn sàng, minh mẫn điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai lập bệnh viện dã chiến ngay trong khuôn viên bệnh viện

Vậy Bệnh viện đã có biện pháp nào trước tình huống xấu, thưa ông?

Chúng tôi đã có nhiều kịch bản nhưng thật sự mà nói chuyện lần này khá là bất ngờ. Một đơn vị tham mưu của chúng tôi là Trung tâm Bệnh nhiệt đới lại là nơi xuất hiện ca dương tính đầu tiên.

Vì thế, toàn bộ trung tâm đó phải cách ly, chúng tôi như mất đi phao cứu sinh. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự trợ giúp của Bộ Y tế để có những biện pháp mạnh mẽ và đã có kế hoạch chi tiết từ đầu để ngăn chặn sự lây lan từ bệnh nhân sang bệnh nhân, nhân viên y tế, người nhà...

Hiện chúng tôi vui mừng được thông báo rằng những nhân viên y tế của chúng tôi đều có kết quả âm tính. Như vậy, rõ ràng các nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai không phải là nguồn lây nhiễm.

GS vừa nói về chỉ đạo kịp thời của cấp trên. Được biết, chiều qua Bệnh viện Bạch Mai đã có buổi họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Xin ông chia sẻ thêm?

Phó Thủ tướng đã gửi gắm tình cảm tới nhân viên y tế nói chung và nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai nói riêng. Phó Thủ tướng tin rằng Bệnh viện Bạch Mai sẽ vượt qua được bằng những biện pháp cụ thể.

Ngay tối 28/3, Bộ Quốc phòng đã cho nhiều xe chở 631 người nhà bệnh nhân đến vùng cách ly. Việc này rất quan trọng, nó giúp giảm mật độ người trong bệnh viện qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm.

Bộ Quốc phòng lập ngay 2 khu Bệnh viện dã chiến trong Bệnh viện Bạch Mai để ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Bộ Quốc phòng đã cử các đồng chí bên Quân chủng Hóa học đến khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, hành lang, thang bộ, thang máy, tất cả khu vực công cộng của bệnh viện. Đây là điều kiện tiên quyết giúp chúng tôi tiến tới thành công.

Trước tình hình dịch bệnh như thế này, ônng có gì cần nhắn nhủ nhân dân Thủ đô Hà Nội?

Tôi chỉ nói đơn giản. Chúng tôi quyết chiến, quyết thắng. Chúng tôi vững tin với niềm tin chiến thắng trước dịch bệnh. Xin cảm ơn!

GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Người bệnh được nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo Số lượng người có mặt tại Bệnh viện hiện tại khoảng gần 3.500 người. Trong đó có 800 bệnh nhân không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới, 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận. Chúng tôi vẫn tổ chức chạy thận 4 kíp liên tục. Tình trạng bên trong bệnh viện hiện nay vẫn tốt. Người bệnh được nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo. Người nhà bệnh nhân được Bộ Quốc phòng chuyển đi cách ly tập trung tại khu Hòa Lạc và hiện còn hơn 100 người nhà bệnh nhân chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt như bệnh nhi, sản phụ. Tinh thần của nhân viên y tế rất tốt, toàn tâm chăm sóc cho người bệnh. Chúng tôi quyết tâm không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn không để xẩy ra lây nhiễm hoặc lây nhiễm chéo trong bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

