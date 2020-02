Giám đốc bệnh viện lên tiếng việc bị chuyển công tác do lơ là chống virus Corona

Chủ Nhật, ngày 09/02/2020 16:00 PM (GMT+7)

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, ông đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ phản ứng nhanh, tổ cấp phiếu điều trị, phân công cán bộ tiếp đón, không lơ là phòng, chống dịch do chủng mới của virus Corona gây ra như quyết định điều chuyển.

Ngày 9-2, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, đã có cuộc trao đổi với báo chí về việc UBND tỉnh Đắk Nông quyết định tạm điều động ông về nhận công tác tại Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, ông Bình cho biết mình sẽ chấp hành việc điều động của cấp trên nhưng sắp tới ông sẽ có kiến nghị về việc này. Về việc triển khai nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch do chủng mới của virus Corona, ông Bình cho rằng trước khi có chỉ đạo, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch. Đây là dịch bệnh mới, chưa có thuốc điều trị, chỉ có thuốc điều trị triệu chứng. Hiện kinh phí phòng, chống dịch năm 2020 chưa được cấp về nên đơn vị chỉ có thể dùng số thuốc còn lại trong kho. Bệnh viện đã sẵn sàng xuất toàn bộ số thuốc sẵn có trong kho để thực hiện công tác phòng chống bệnh.

Cũng theo ông Bình, thực tế tại bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân có triệu chứng và đã được điều trị khỏi, đã cho xuất viện. Do đó, việc cho rằng bệnh viện thiếu cơ sở điều trị, không triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh là không đúng với thực tế. "Trách nhiệm đến đâu tôi sẽ chịu đến đó. Nếu không đủ uy tín, tôi sẵn sàng nghỉ. Còn việc phòng, chống dịch do chủng mới của virus Corona, tôi đã xây dựng kế hoạch số 13, thành lập ban chỉ đạo, 2 tổ phản ứng nhanh, tổ cấp phiếu điều trị, phân công cán bộ tiếp đón"- ông Bình cho biết thêm.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết công tác chuẩn bị phòng chống dịch thì rất nhiều nội dung nhưng những việc này lãnh đạo bệnh viện đã triển khai không kịp thời. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra thấy sự chuẩn bị không được tốt nên cần phải uốn nắn. Trong khi đó, công tác phòng chống dịch, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là cấp bách như chống giặc, phải làm cả ngày nghỉ. Chính vì lẽ đó mà phải điều động ông Bình tạm thời rời vị trí đó để điều động người khác để tập trung làm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 8-2, UBND tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định tạm điều động ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông về nhận công tác tại Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. Đồng thời quyết định giao ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông từ ngày 7-2.

Theo quyết định này, lý do điều động ông Bình là "chưa thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông do các cấp giao trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

