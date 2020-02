Phòng chống dịch, sân bay Tân Sơn Nhất từ chối nhập cảnh gần 300 khách

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 15:26 PM (GMT+7)

Tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã từ chối nhập cảnh vào Việt Nam 286 hành khách từng lưu trú, quá cảnh tại Trung Quốc.

Thực hiện quy định phòng chống dịch viêm phổi do nCoV, đến 5-2, công an cửa khẩu sân bay đã từ chối nhập cảnh vào Việt Nam với 286 hành khách, do những người này đã từng lưu trú, quá cảnh tại Trung Quốc. Đây là số hành khách đi trên 16 chuyến bay khác nhau.

Trong số này, nhiều nhất là 218 hành khách trên một máy bay của hãng Cathay Pacific từ Hongkong đến TP HCM, 43 người từ Malaysia, 10 người từ Thái Lan, 4 người từ Singapore... Phần lớn hành khách này do các hãng hàng không nước ngoài chuyên chở. Sau khi từ chối nhập cảnh, lực lượng chức năng sân bay đã đưa toàn bộ hành khách trên vào khu vực gate 17 để kiểm tra thân nhiệt và hạn chế khách di chuyển sang các khu vực khác. Đến cuối ngày, các hãng hàng không đã đưa khách quay về điểm xuất phát.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam có khuyến cáo đối với các hãng hàng không quốc tế rà soát kỹ nhân thân, tiểu sử bệnh, lịch sử đi lại của hành khách tại các nước, vùng có dịch trước khi đến Việt Nam. Việc này nhằm tránh để khách không được nhập cảnh, phải đưa về điểm xuất phát.

Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất Nguyễn Nam Tiến cho biết sân bay này đã ban hành Phương án phối hợp hành động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM trong việc giám sát, cập nhật thông tin và xử lý kịp thời khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Những ngày này, sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cường nhân viên y tế, trang thiết bị phòng chống dịch, xe cứu thương 24/24h để xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm bệnh, thường xuyên vệ sinh khu vực nhà ga, phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh tại khu vực nhà vệ sinh, khu vực băng chuyển hành lý.

Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công điện yêu cầu Giám đốc các Sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện cách ly ngay tại cơ sở lưu trú du lịch đối với số khách nhập cảnh không thuộc đối tượng cách ly y tế và không để khách này ra khỏi cơ sở lưu trú.

Trong công điện về việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc các Sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện một số nội dung: Rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn nhằm thống kê, nắm chắc số khách đang lưu trú là các trường hợp nhập cảnh vào nước ta, kể cả người nước ngoài đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua để có biện pháp cách ly phù hợp.

Cụ thể, đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV hoặc nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thì báo cáo ngay với cơ quan chức năng để chuyển đến cơ sở y tế cách ly tuyệt đối.

Thực hiện cách ly ngay tại cơ sở lưu trú du lịch đối với số khách nhập cảnh không thuộc đối tượng cách ly y tế tuyệt đối dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, không để khách này ra khỏi cơ sở lưu trú, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc với cán bộ, công nhân viên.

CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM/TỬ VONG/KHỎI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS CORONA (Tính đến 14h30 ngày 6/2/2020) Ngày Việt Nam Trung Quốc Thế giới Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh 6/2 10 0 3 28.041 563 1.266 28.299 565 1.286 5/2 10 0 3 24.399 491 1022 24.642 493 1039 4/2 10 0 3 20.409 425 765 20.704 427 776 3/2 8 0 2 17.302 361 486 17.488 362

