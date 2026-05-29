Danh sách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, có 9 Ủy viên Bộ Chính trị

Theo Quyết định số 178-QĐ/TW, Bộ Chính trị quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam gồm các thành viên:

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh:dangcongsan.vn

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiêm giữ chức Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ông Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Hoàng Minh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Vũ Hải Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.