Thanh Hóa đã truy tố 103 vụ án tham nhũng, kinh tế gây thiệt hại hơn 213 tỉ đồng

Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa trình Kỳ họp 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy trong 3 năm (từ ngày 1-7-2019 đến ngày 30-9-2022), các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hàng ngàn cuộc thanh tra, điều tra, qua đó phát hiện rất nhiều các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 213 tỉ đồng.

Bà Đinh Cẩm Vân và ông Nguyễn Bá Hùng, cựu Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan tới dự án Hạc Thành Tower

Theo đó, qua công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tổ chức thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 973 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 179 cuộc thanh tra đột xuất); 2.013 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 5.345 cá nhân và 3.901 tổ chức.

Qua thanh tra, đã phát hiện các sai phạm về kinh tế với số tiền trên 466 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi gần 208 tỉ đồng (hiện đã thu hồi được 175 tỉ đồng), kiến nghị xử lý khác trên 222 tỉ đồng; xử phạt vi phạm hành chính với 1.012 tổ chức và 1.197 cá nhân, với số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Thông qua công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển 9 vụ việc có hành vi tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra xem xét, giải quyết.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, các cơ quan tố tụng của Thanh Hóa đã tiếp nhận 152 tin báo, tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế. Từ đó, đã khởi tố 81 tin.

Đặc biệt, Cơ quan điều tra 2 cấp tại Thanh Hóa đã thụ lý điều tra 150 vụ với 328 bị can (trong đó số cũ là 31 vụ/110 bị can). Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã truy tố 103 vụ với 271 bị can; đang tiếp tục điều tra 30 vụ với 55 bị can.

Điển hình như các vụ: "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại huyện Yên Định khiến 2 cựu lãnh đạo huyện bị khởi tố, bắt giam; vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại dự án Hạc Thành Tower đường Phan Chu Trinh, TP Thanh Hóa) gây thất thoát hơn 55 tỉ đồng, khiến cựu Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam…

Báo cáo cũng cho thấy tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực hơn 213 tỉ đồng; 36.916 m2 đất và 38,515 khối gỗ, hiện mới thu hồi được trên 21 tỉ đồng.

