Tự xưng lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an, tài xế xe Maybach hung hăng đánh người

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi va chạm giao thông, Nam Anh đã tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng Bộ Công an rồi lao tới hành hung anh T.

Tin nóng Sự kiện:

Hiện trường nơi anh T. bị Nam Anh hành hung

Ngày 16/10, một lãnh đạo Công an phường Láng Hạ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông tự nhận là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an có hành vi hành hung người khác.

Cụ thể, ngày 15/10, Công an phường Láng Hạ nhận được trình báo của anh T. (SN 1977, trú phường Láng Hạ) về việc mình bị một người đàn ông điều khiển chiếc xe Maybach, tự nhận là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an hành hung.

Anh T. đến trình báo tại trụ sở Công an phường Láng Hạ

Quá trình xác minh, mời những người có liên quan lên làm việc, anh T. xác định Phạm Quốc Nam Anh (SN 1985, trú tại 42 ngõ 26 Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội; nghề nghiệp tự do) là người đánh mình.

Tại trụ sở công an, Nam Anh khai nhận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đã dùng tay, chân đánh gây thương tích cho anh T. tại ngõ 47 Nguyên Hồng. Bản thân Nam Anh không có bất kỳ quan hệ và không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo pháp luật.