Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu chưa cung cấp hồ sơ thi công, thiết kế

Thứ Bảy, ngày 18/01/2020 13:00 PM (GMT+7)

Chưa thể kiểm định và cấp chứng nhận an toàn cho các đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoạt động thương mại.

Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), từ ngày 24 đến 26-12-2019, tổng giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc - Tổng thầu EPC (Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình) đã tới Hà Nội và làm việc với Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án đường sắt (đại diện chủ đầu tư).

Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết tại các buổi làm việc, phía chủ đầu tư đã yêu cầu tổng thầu chỉ rõ các vướng mắc, cách giải quyết và đưa ra các cam kết về thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để đưa dự án vào khai thác.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa biết đến khi nào vận hành thương mại

Đại diện chủ đầu tư nhìn nhận việc yêu cầu tổng giám đốc tổng thầu sang Việt Nam làm việc là điều bình thường vì khi dự án phát sinh vấn đề hoặc có vướng mắc, người đứng đầu nhà thầu phải sang làm việc để giải quyết. Đây cũng không phải lần đầu tiên lãnh đạo tổng thầu bị yêu cầu sang Việt Nam để xử lý vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng làm việc với tư vấn độc lập, đề nghị đơn vị này có những đánh giá chặt chẽ, khuyến cáo cụ thể với tổng thầu, yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại của dự án này nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu.

Theo Bộ GTVT, việc khó khăn cũng như gia tăng chi phí của tổng thầu từ việc cung cấp hồ sơ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của tổng thầu bắt nguồn từ sai sót của tổng thầu trong việc thỏa thuận với các nhà thầu phụ sản xuất, cung cấp vật tư thiết bị liên quan. Đến nay, tổng thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình theo đúng hợp đồng EPC đã ký kết và chủ đầu tư sẽ tiếp tục yêu cầu tổng thầu thực hiện cũng như xử lý các chậm trễ, vi phạm cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Bộ GTVT đã thuê tư vấn độc lập là Liên danh Apave-Certifier-Tricc của Pháp (đơn vị chuyên đánh giá an toàn hệ thống đường sắt trên thế giới) đánh giá mức độ an toàn của hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Tuy nhiên, khúc mắc lớn nhất hiện nay là tổng thầu chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ thi công, thiết kế, cùng các hồ sơ kèm theo cho đơn vị tư vấn độc lập để đơn vị này đánh giá. Hiện Bộ GTVT đang tích cực làm việc với tổng thầu để giải quyết những vấn đề còn đang khúc mắc, nhanh chóng hoàn thành những công đoạn cuối cùng. "Yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối mới vận hành dự án, do đó phải hoàn thiện hồ sơ, phải có chứng chỉ để đánh giá an toàn thực sự" - Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh.

Một thành viên Hội đồng Nghiệm thu nhà nước cho biết đơn vị tư vấn Pháp vẫn chưa thể đánh giá an toàn hệ thống để thực hiện các công việc còn lại, trong đó có tiến hành kiểm định và cấp chứng nhận an toàn cho các đoàn tàu hoạt động thương mại.

