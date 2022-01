Cách ly người về quê ăn Tết ở lều lán: Chuyên gia Y tế nói không cần thiết

PGS.TS. Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp của Bộ Y tế cho rằng, việc cách ly người dân làm ăn xa trở về địa phương ở lều lán về mặt thực tiễn là không cần thiết.

Cách ly người về quê ăn Tết ở lều lán không cần thiết

Từ đầu tháng 1/2022, chính quyền và nhân dân xã Thanh Phong, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) đã chọn khuôn viên hai nhà văn hóa thôn của xã để dựng lều lán, ngăn thành 60 phòng riêng biệt phục vụ cách ly người về quê.

Mỗi phòng cách ly rộng khoảng 5m2, dành cho 1 người. Trong phòng cách ly có giường đơn, điện, sóng wifi miễn phí phục vụ người dân.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Thanh Phong cho biết, hơn nửa tháng qua, có hơn 300 người xã Thanh Phong đi làm ăn xa, học tập trở về quê đón Tết, trong đó khoảng 200 người thuộc diện cách ly y tế 7 ngày tại nhà nhưng vì nhà riêng không đủ điều kiện cách ly nên được cách ly tại khu vực lều lán hoặc nhà văn hóa thôn.

Khu lều được chính quyền xã Thanh Phong dựng lên để cách ly người về quê ăn Tết - Ảnh: NLĐ

Trước việc cách ly người dân về quê ăn Tết ở lều lán, nhiều độc giả thắc mắc, việc cách ly người về quê ăn Tết ở lều lán như ở xã Thanh Phong như vậy đã phù hợp với quy định? Đặc biệt khi ngày 22/1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trao đổi với PV về biện pháp cách ly y tế người làm ăn xa về quê ăn Tết, PGS.TS. Trần Đắc Phu - Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, theo quy định của Bộ Y tế và Nghị quyết 128 của Chính phủ thì trong trường hợp nếu địa phương bắt người dân cách ly vào thời điểm này là chưa đúng.

Ông Phu cho biết, ngày 22/1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định.

“Bộ Y tế đã có văn bản rồi, địa phương phải làm theo, không thể dựng lều trại, cách ly người dân phản cảm như vậy được”, ông Phu nói.

Theo ông Phu, Bộ Y tế cũng quy định không chỉ định xét nghiệm, cách ly không cần thiết mà chỉ xét nghiệm với người có điều tra dịch tễ và chỉ cách ly F1 tại nhà.

Chuyên gia cao cấp của Bộ Y tế phân tích, việc cách ly người dân làm ăn xa trở về địa phương ở lều lán về mặt thực tiễn là không cần thiết. Khi chúng ta đã chấp nhận "không Zero", đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 thì chúng ta phải chấp nhận thực tế số ca mắc COVID-19 có thể tăng.

“Chính phủ đã ra Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch COVID-19 trong đó nới lỏng tất cả các hoạt động kể cả đi lại, kiểm soát rủi ro. Vì vậy, chính quyền nên tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết để giữ gìn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.” – ông Trần Đắc Phu nói.

Cũng theo Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, về mặt khoa học, việc cách ly những người về quê ăn Tết không bị nhiễm COVID-19 cũng không đúng. Ngoài ra, về mặt xã hội gây phản cảm, sẽ tạo ra một số tiền lệ không hay và gây dư luận không tốt.

Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khuyến cáo người dân khi về quê ăn Tết người dân vẫn không nên lơ là các biện pháp phòng bệnh.

“Thích ứng trong tình hình mới, chúng ta không để giãn cách xã hội như trước. Tuy nhiên, người dân phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm 5K mọi chỗ, mọi nơi, hạn chế tiếp xúc với đám đông, giảm đi lại không cần thiết, không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết, không tổ chức ăn uống linh đình, hạn chế thăm nom, tụ tập…” - ông Phu nói.

Đồng quan điểm PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội nói, về xét nghiệm, cách ly, Bộ Y tế đã có quy định không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ như sốt, ho, khó thở… hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Theo TS Hùng, việc yêu cầu người dân cách ly khi quê ăn Tết không có nhiều hiệu quả phòng chống dịch. Điều cốt lõi là cần thích ứng an toàn trong điều kiện mới và nâng cao thói quen phòng ngừa, giúp người dân được về quê đón Tết an toàn.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng khuyến cáo người dân về quê ăn Tết cần tuân thủ quy định “5K” để vừa bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Không bắt buộc cách ly

Trao đổi với PV trưa 25/1, Chánh văn phòng UBND huyện Như Xuân Đinh Văn Phương cho biết, UBND huyện không chỉ đạo, hay có văn bản hướng dẫn xã Thanh Phong dựng lều lán cho người dân cách ly. Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Thanh Phong báo cáo sự việc trên.

“Xã Thanh Phong đã có báo cáo, giải trình với huyện là không dựng lều lán lên để cách ly tập trung người dân về từ vùng dịch.

Những lều lán này đã được xã dựng từ đợt bùng dịch thứ 4 và sau đó xã đã sáng tạo để phục vụ những người dân về từ vùng đỏ nhưng nhà không đủ điều kiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế có thể đăng ký cách ly tại đây để không ảnh hưởng những người khác trong gia đình”, ông Phương nói.

Chánh văn phòng UBND huyện Như Xuân cho biết thêm, điều kiện cách ly y tế tại nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đối với xã Thanh Phong rất khó vì người dân địa phương không có phòng riêng, gia đình chủ yếu sinh hoạt chung. Những gia đình nào có đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc muốn cách ly tại nhà vẫn được, chính quyền địa phương không bắt buộc toàn bộ người dân phải cách ly tại lán.

“Huyện cũng đã có ý kiến chỉ đạo xã Thanh Phong phải thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, văn bản của tỉnh Thanh Hoá và các chỉ đạo của huyện để thích ứng an toàn cho người dân về quê ăn Tết an lành, bình an, không có chuyện dựng lều lán lên để cách ly bắt buộc”, ông Phương nói.

