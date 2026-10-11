Đũa vàng, chén bạc của hoàng tộc Chăm trong lễ Katê
Lâm Đồng - Hơn 100 cổ vật gồm đũa bọc vàng, chén bạc, trang sức và vật dụng hoàng gia Chăm qua nhiều thế kỷ được trưng bày tại tháp Pô Sah Inư.
Bộ chén, đĩa, đũa bằng vàng, bạc từng được hoàng tộc Chăm sử dụng trong yến tiệc và bữa ăn thường ngày, trưng bày tại triển lãm "Di sản văn hóa Chăm" ở tháp Pô Sah Inư, Phan Thiết (Lâm Đồng).
Triển lãm do Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Bảo tàng Cổ vật Mũi Né tổ chức nhân lễ hội Katê 2026, giới thiệu hơn 100 hiện vật cổ có niên đại từ thế kỷ XIII đến XVIII.
Các vật dụng bằng vàng, bạc cùng đôi đũa làm từ ngà voi và gỗ mun, bọc vàng ở hai đầu, từng được sử dụng trong đời sống hoàng tộc Chăm.
Bộ sưu tập nhẫn, khuyên tai bằng vàng, bạc từng được hoàng tộc Chăm sử dụng qua nhiều thời kỳ, do ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Mũi Né, sưu tầm.
Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại Bình Thuận (nay thuộc Lâm Đồng) diễn ra ngày 9-10/10 tại tháp Pô Sah Inư, Phan Thiết, vào đầu tháng 7 Chăm lịch. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, điểm mới của lễ hội năm nay là triển lãm cổ vật hoàng tộc Chăm, giúp công chúng và du khách tìm hiểu thêm về đời sống, nghệ thuật và di sản văn hóa của cộng đồng này.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/10/2026 06:00 AM (GMT+7)