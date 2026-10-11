Đũa vàng, chén bạc của hoàng tộc Chăm trong lễ Katê

Bộ chén, đĩa, đũa bằng vàng, bạc từng được hoàng tộc Chăm sử dụng trong yến tiệc và bữa ăn thường ngày, trưng bày tại triển lãm "Di sản văn hóa Chăm" ở tháp Pô Sah Inư, Phan Thiết (Lâm Đồng).

Triển lãm do Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Bảo tàng Cổ vật Mũi Né tổ chức nhân lễ hội Katê 2026, giới thiệu hơn 100 hiện vật cổ có niên đại từ thế kỷ XIII đến XVIII.

Ba tin (âu bạc) và ba ta (gọ bạc) chạm khắc hoa văn tinh xảo, được người đứng đầu hoàng tộc Chăm sử dụng trong các nghi lễ vào thế kỷ XVII. Triển lãm diễn ra từ ngày 8 đến 15/10 tại di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy, giúp du khách tìm hiểu đời sống, nghệ thuật và tín ngưỡng của người Chăm

Các vật dụng bằng vàng, bạc cùng đôi đũa làm từ ngà voi và gỗ mun, bọc vàng ở hai đầu, từng được sử dụng trong đời sống hoàng tộc Chăm.

Chén, muỗng hình cánh sen cùng bầu đựng rượu của hoàng tộc Chăm, có niên đại từ thế kỷ X đến XIII. Thanh kiếm lê có niên đại từ thế kỷ X đến XIII, được thành viên hoàng tộc Chăm mang theo bên mình để phòng thân.

Bộ sưu tập nhẫn, khuyên tai bằng vàng, bạc từng được hoàng tộc Chăm sử dụng qua nhiều thời kỳ, do ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Mũi Né, sưu tầm.

Nhẫn đính đá quý, còng vàng và vòng tay bằng vàng gắn đá quý từng được công chúa, hoàng hậu Chăm sử dụng. Các hiện vật thuộc bộ sưu tập cổ vật hoàng tộc Chăm được tìm thấy tại Bình Thuận.

Khuyên tai bằng vàng gắn tua đỏ, từng được phụ nữ hoàng tộc Chăm sử dụng làm trang sức. Chiếc hộp bằng bạc chạm khắc họa tiết "lưỡng long chầu nhật", mang dấu ấn giao thoa văn hóa Việt - Chăm, được cho là vật đựng trang sức của hoàng hậu hoặc cung phi Chăm.

Ngoài cổ vật hoàng tộc, triển lãm còn giới thiệu các vật dụng sinh hoạt của người Chăm xưa như lu đựng nước, nồi đất, bình rượu, ấm trà... được chế tác bằng gốm. Du khách cũng có dịp xem nghệ nhân đến từ các làng Chăm Ma Lâm và Bình Đức (Bình Thuận cũ) trình diễn kỹ thuật làm gốm, dệt thổ cẩm truyền thống.

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại Bình Thuận (nay thuộc Lâm Đồng) diễn ra ngày 9-10/10 tại tháp Pô Sah Inư, Phan Thiết, vào đầu tháng 7 Chăm lịch. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, điểm mới của lễ hội năm nay là triển lãm cổ vật hoàng tộc Chăm, giúp công chúng và du khách tìm hiểu thêm về đời sống, nghệ thuật và di sản văn hóa của cộng đồng này.